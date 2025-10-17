Jacob Ericksson har dött – blev 58 år gammal

Skådespelaren Jacob Ericksson har avlidit.

Skådespelaren Jacob Ericksson har dött efter en tids sjukdom, skriver Riksteatern i ett pressmeddelande.

Jacob Ericksson har dött – blev 58 år

Jacob Ericksson föddes 1967 i Sala och var en svensk skådespelare med en lång karriär inom både teater, film och tv. Han utbildade sig i Göteborg och har därefter tilldelats filmroller, inklusive en Guldbaggenominering 1997.

”Jacob Ericksson var en varm och omtänksam människa med stor integritet – en egenskap som genomsyrade hans konstnärskap. Han nöjde sig aldrig, tog aldrig genvägar i skapandet och levererade alltid komplexa, djupa och engagerande rolltolkningar”, säger Riksteaterns teaterchef Dritëro Kasapi.

Foto: Jessica Gow/TT

Jacob Ericksson: Skådespelare och omtyckt

Jacob Ericksson utbildade sig vid Scenskolan i Göteborg, efter examen var han vid Backa teater. Under sin karriär medverkade han i flera svenska storfilmer som "Hannes Holm" och "Måns Herngrens" "Adam och Eva" , "Stieg Larssons Millennium-serie" och "Sprängaren" i regi av Colin Nutley.

Annons

Genom sin roll som polisen Göran i den guldbaggebelönade filmen "Tsatsiki, morsan och polisen", blev han känd för en stor publik. Han rörde sig fritt mellan flera genrer och för TV gjorde han, bland annat, "Glappet", "Tusenbröder" och "Lasse-Majas detektivbyrå".

SVT:s storsatsning för barn. Programmet ”Allt och lite till”. Foto: Claus Gertsen/TT

"Varm och omtänksam människa"

Jacob Ericksson stod på flera av landets främsta teaterscener. De senaste åren har teaterpubliken kunnat se honom i :

Annons

Lars Noréns

Tiden är vårt hem på Kulturhuset Stadsteatern

Galeasens uppsättning av Fanny och Alexander

För Riksteatern gjorde han de senaste åren bland annat kritikerrosade prestationer i Kameliadamen i regi av Sunil Munshi och i Ellen Babic av Marius von Mayenburg. I höst skulle Jacob Ericksson ha åkt på riksteaterturné och spelat i August Strindbergs Dödsdansen, men fick avbryta sin medverkan på grund av sjukdom.

Filmen "Tsatsiki, morsan och polisen" tog storslam när årets Guldbaggar delades ut år 2000. Foto: Janerik Henriksson/TT

– Jacob Ericksson var en varm och omtänksam människa med stor integritet – en egenskap som genomsyrade hans konstnärskap. Han nöjde sig aldrig, tog aldrig genvägar i skapandet och levererade alltid komplexa, djupa och engagerande rolltolkningar. Hans arbete på Riksteatern och på scener runt om i landet har lämnat starka avtryck, säger Riksteaterns teaterchef Dritëro Kasapi och fortsätter:

– Jag är tacksam över att ha fått möjligheten att lära känna honom under våra samarbeten. Vårt senaste samarbete avbröts av hans sjukdom, men vårt sista samtal handlade om att ta nya tag när han blev frisk igen. Det blev inte så. Hans närvaro, både som skådespelare och människa, kommer att saknas djupt.

Jakob Ericksson tillsammans med Mylaine Hederul 2005. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Jacob Ericksson sörjs av sin familj, vänner, kollegor och publik.

Alexandra Rapaport: "Jättejobbigt"

Kollegan Alexandra Rapaport, som spelade in filmen "Tsatsiki, morsan och polisen" tillsammans med honom, berättar sin sorg efter beskedet.

Annons

– Det känns jättejobbigt, overkligt. Jag hade ingen aning om att han var sjuk, säger skådespelaren till Expressen.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Jacob Ericksson filmer och tv-serier

Enligt IMDB, har Jacob Ericksson medverkat i:

The Guardian

Angel Field

Marshal von Fuss

Script Lust

Morden i Sandhamn

Roslund och Hellström

Box 21

Innan vi dör

Solsidan

Eld och lågor

De dagar som blommorna blommar

All Inclusive

Fröken Frimans krig

Den fjärde mannen

Tragedi på en lantkyrkogård

Molanders

En pilgrims död

Våra vänners liv

Tusen gånger starkare

Millennium

Änglavakt

Guds tre flickor

TV feber

Luftslottet som sprängdes

Flickan som lekte med elden

Wallander

Innan frosten

Män som hatar kvinnor

De halvt dolda LasseMajas detektivbyrå

Kameleontens hämnd

Vi hade i alla fall tur med vädret igen

Höök

Livet i Fagervik

Patrik 1 5 Iskariot

Tusenbröder

LasseMajas detektivbyrå

Tusenbröder Återkomsten

27 sekundmeter snö

Coachen Blindgångare

Allt och lite till

I skuggan av våldet

Stackars Tom

Världens minsta lillasyster

Sprängaren

Parasit TV

Brottsvåg

Det okända

Det blir aldrig som man tänkt sig

God jul

Ett litet rött paket

Tsatsiki morsan och polisen

Jakten på en mördare

Pip Larssons Längtans blåa blomma

S:t Mikael Traumaenheten

Kvinnan i det låsta rummet

Pappas flicka

Detta har hänt

Rika barn leka bäst

Glappet

Adam och Eva

Sjukan

Romeo och Julia

Gisslan

En på miljonen

PTV Penetrerings TV