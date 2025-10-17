Jacob Ericksson har dött – blev 58 år gammal

Skådespelaren Jacob Ericksson har dött efter en tids sjukdom, skriver Riksteatern i ett pressmeddelande.
Jacob Ericksson föddes 1967 i Sala och var en svensk skådespelare med en lång karriär inom både teater, film och tv. Han utbildade sig i Göteborg och har därefter tilldelats filmroller, inklusive en Guldbaggenominering 1997.
”Jacob Ericksson var en varm och omtänksam människa med stor integritet – en egenskap som genomsyrade hans konstnärskap. Han nöjde sig aldrig, tog aldrig genvägar i skapandet och levererade alltid komplexa, djupa och engagerande rolltolkningar”, säger Riksteaterns teaterchef Dritëro Kasapi.
Jacob Ericksson utbildade sig vid Scenskolan i Göteborg, efter examen var han vid Backa teater. Under sin karriär medverkade han i flera svenska storfilmer som "Hannes Holm" och "Måns Herngrens" "Adam och Eva" , "Stieg Larssons Millennium-serie" och "Sprängaren" i regi av Colin Nutley.
Genom sin roll som polisen Göran i den guldbaggebelönade filmen "Tsatsiki, morsan och polisen", blev han känd för en stor publik. Han rörde sig fritt mellan flera genrer och för TV gjorde han, bland annat, "Glappet", "Tusenbröder" och "Lasse-Majas detektivbyrå".
Jacob Ericksson stod på flera av landets främsta teaterscener. De senaste åren har teaterpubliken kunnat se honom i :
- Lars Noréns
- Tiden är vårt hem på Kulturhuset Stadsteatern
- Galeasens uppsättning av Fanny och Alexander
För Riksteatern gjorde han de senaste åren bland annat kritikerrosade prestationer i Kameliadamen i regi av Sunil Munshi och i Ellen Babic av Marius von Mayenburg. I höst skulle Jacob Ericksson ha åkt på riksteaterturné och spelat i August Strindbergs Dödsdansen, men fick avbryta sin medverkan på grund av sjukdom.
– Jacob Ericksson var en varm och omtänksam människa med stor integritet – en egenskap som genomsyrade hans konstnärskap. Han nöjde sig aldrig, tog aldrig genvägar i skapandet och levererade alltid komplexa, djupa och engagerande rolltolkningar. Hans arbete på Riksteatern och på scener runt om i landet har lämnat starka avtryck, säger Riksteaterns teaterchef Dritëro Kasapi och fortsätter:
– Jag är tacksam över att ha fått möjligheten att lära känna honom under våra samarbeten. Vårt senaste samarbete avbröts av hans sjukdom, men vårt sista samtal handlade om att ta nya tag när han blev frisk igen. Det blev inte så. Hans närvaro, både som skådespelare och människa, kommer att saknas djupt.
Jacob Ericksson sörjs av sin familj, vänner, kollegor och publik.
Kollegan Alexandra Rapaport, som spelade in filmen "Tsatsiki, morsan och polisen" tillsammans med honom, berättar sin sorg efter beskedet.
– Det känns jättejobbigt, overkligt. Jag hade ingen aning om att han var sjuk, säger skådespelaren till Expressen.
Han blev 58 år gammal.