Vi har tidigare skrivit om vad du gör om du blir biten av en huggorm eller vad du ska göra om du möter en björn i skogen. Men huggormen och björnen är inte de enda djuren du ska akta dig för i vårt avlånga och vackra land.

I södra Sverige så kan man, med lite otur, stöta på det ståtliga vildsvinet, Sveriges egna version av Pumba från Lejonkungen. Och i vildmarken så glider vildsvinet inte runt sjungandes med en surikat på ryggen.

Många har hört om vildsvin genom viltolyckor och det är egentligen inte så konstigt. Endast i år så har det rapporterats in 1 375 stycken viltolyckor där vildsvin har varit inblandade. Men om vi stöter på dom i det fria, utanför vår bil, vad gör vi då?

Vildsvinskulting. Bild: TT

Nyheter24 kontaktade Tommy Karlsson, djurdriftsledare på kolmården för att ta reda på lite mer om vildsvinet och dess vanor.

– Vildsvin håller i stora delar till i södra halvan av Sverige. En stor galt kan nästan bli upp mot två meter lång och ha en mankhöjd på cirka 70-80 centimeter. En galt kan väga ett par hundra kilo medan suggorna är betydligt mindre och stannar på cirka 100, säger Tommy till Nyheter24.

Han fortsätter:

– De lever i grupp och storlekarna kan variera en hel del i storlek. Det beror lite på hur många kultingar suggan får under året. Suggan kan få upp till tio kultingar per kull, normalt så kanske det bara blir 5-6 per kull men det kan alltid variera och då ökar gruppen såklart i storlek.

Så som med alla djur ute i naturen så gäller det att vara försiktig och hålla sitt avstånd. Men hur farligt är det egentligen att stöta på ett vildsvin?

– Vildsvin är normalt skygga, de är inte till naturen aggressiva eller ilskna djur. Men alla mödrar vill ju försvara sin avkomma. Så allt beror på situationen. Känner suggan sig hotad, då kan det bli att hon försöker försvara sina kultingar, säger Tommy.

Så vad gör man egentligen om man, i det vilda, stöter på ett vildsvin?

Som tur är så är det inte lika komplicerat som om du skulle stöta på en björn. Höj din röst och ropa högt, vifta med armarna och försök göra så mycket oljud som möjligt. Då kommer vildsvinet att försöka försvinna från platsen illa kvickt, enligt information som Göteborgs stad har gett ut.

Alla scenarion är självklart inte lika varandra. Var försiktig om du möter ett vildsvin i det vilda och försök att inte komma mellan en sugga och hennes ungar.



