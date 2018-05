Har du sökt en sommarkurs via Antagning.se? Då har du idag, den 2 maj, fått ditt antagningsbesked och grattis om det blev ett positivt besked!

När det kommer till sommarkurser behöver du inte, likt antagning vid höst- och vårterminen, svara på beskedet. Du har kvar din plats så länge du inte glömmer att registrera dig hos universitetet eller högskolan. Däremot kan det finnas några saker som är svåra att förstå sig på. Därför har vi sammanställt en liten guide som förhoppningsvis hjälper dig på vägen.

Har du sökt ett program eller en kurs med start i höst? Då får du vänta tills den 12 juli då första antagningsbeskedet kommer. Tänk då på att du då måste svara på beskedet för att få behålla din plats!

Mitt val ströks för att jag var obehörig – vad gör jag om jag faktiskt har den meriten som krävs?

Antagning.se har då inte fått de betyg eller de uppgifter som behövs för att du ska kunna bli antagen till kursen. För att ens ha en chans att bli antagen måste du skicka in betyg eller dokument antingen via brev eller på hemsidan. Du måste också kontakta Antagning.se via mejl – men eftersom sista kompletteringsdagen redan har varit så förvandlas det till en sen anmälan. Det innebär att du inte blir garanterad en plats – kolla upp om kursen erbjuder "sen anmälan".

När det gäller kurser och program till hösten så är sista dagen att komplettera den 21 juni! Så kolla så att dina betyg och meriter är uppdaterade på "Mina sidor".

Jag har blivit antagen till en kurs men mina andra val har blivit strukna. Varför?

När du fått ditt antagningsbesked så har du redan rangordnat valen. Du kan maximalt studera 45 högskolepoäng per termin – på sommaren kan du maximalt bli antagen till 22,5 högskolepoäng. Därför stryks de val som går utöver den maximala studiekapaciteten.

Vill du fortfarande anmäla dig till en utbildning som blivit strykt så måste du göra en "sen anmälan" – och blir inte garanterad en plats.

Du kan ändra rangordningen fram till den sista anmälningsdagen. Efter det kan du bara stryka utbildningar.

Vad gör jag om jag är reserv?

När det kommer till sommarutbildningar så behöver du inte tacka ja eller nej till en plats. Du måste också vänta tills du blir kontaktad av universiteten eller högskolan för att få reda på om du kommit in på en reservplats.

Om du blir reserv till höst- eller vårterminen så måste du tacka ja även till en reservplats om du är intresserad. Du behåller då platsen till utbildningen, även om du tackat ja till en plats som du rangordnat lägre.

