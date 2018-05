Ryanair har varit det klassiska lågprisflygbolaget för folk som vill resa billigt men kanske inte bryr sig så mycket om hur bekväm resan blir.

Nu ändrar Ryanair vissa av sina regler som kan göra det dyrare för dig om du inte är noga med din incheckning. Från början gick det att checka in online en hel vecka i förväg. Det var väldigt smidigt då man till resor på sju dagar kunde checka in både dit- och hemfärd på en gång.

Sedan minskades fönstret till att det bara var möjligt att checka in fyra dagar innan avresedag och fram till två timmar innan avgång, vilket ändå var ganska generöst med tid.

Ryanair ändrar reglerna för incheckning. Bildkälla: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / TT

Tar ut ordentlig avgift

Från den 13 juni krymper fönstret ytterligare och det blir endast möjligt att checka in online från 48 timmar till 2 timmar före avgång. Om du glömmer bort att checka in 2 timmar före avgång och måste göra det på flygplatsen istället tar Ryanair ut en ordentlig avgift, det skriver The Sun.

Avgiften för sen incheckning på flygplatsen är 550 kronor för vuxna och 250 konor för spädbarn. Så kom ihåg att checka in i rätt tid nästa gång du flyger med Ryanair, annars kan det kosta skjortan.

Du kan förlänga incheckningstiden betydligt om du väljer att köpa en så kallad prioriterad biljett där du också får välja sittplats. Då kan du checka in hela 60 dagar innan den planerade flygningen, det skriver Ryanair på sin hemsida.

Checkar du in för sent kan det bli dyrt. Bildkälla: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix / TT

Mött kritik

Ryanair har redan fått mycket kritik då passagerarna inte längre själva får välja platser utan blir slumpmässigt utplacerade. Många menar att företaget delar upp grupper och par med mening för att få dem att betala extra för att själva få välja sittplats nästa gång, skriver The Sun.

En annan sak som Ryanair har förändrat som tidigare varit uppskattad av resenärerna är reglerna kring att ta med en kabinväska som handbagage. Numera är det bara de med den så kallade prioriterade biljetten som får ta med sin kabinväska ombord, resten av resenärerna måste lämna sin väska så att den kan förvaras i flygplanets bagageutrymme under färden. Att väskan förvaras i bagageutrymmet kostar inget extra men resulterar i extra väntetid på flygplatsen när man väl kommer fram.

