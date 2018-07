Här är Sveriges 100 mäktigaste unga

1. (6) Bianca Ingrosso, 23, bloggare

Det har verkligen varit Biancas år. Med en hit i form av tv-programmet "Wahlgrens värld", en blogg som har mer än 150 000 besök i veckan, en älskad podcast tillsammans med Alice Stenlöf – och ett sommarprat där Bianca äntligen fick sätta ord på det där viktiga hon också står för. Vi får heller inte glömma hennes insats i "Talang"-juryn! En förebild för unga som underhåller, men som vågar prata om bråkiga familjemiljöer, ätstörningar och problem med självförtroendet. En viktig stjärna som kommer fortsätta lysa starkare i framtiden.

Bild: Anders Wiklund/TT

2. (5) Linn Ahlborg, 18, youtuber

Så fort Linn pratar om en produkt så är den slutsåld innan dagen är slut. Så mycket inflytande har hon över sina följare. Den här youtubern från Gävle med nästan 400 000 prenumeranter fortsätter att underhålla, uppröra och göra oss lite bättre – bara genom att vara sig själv.

Bild: Instagram @linnahlborg

3. (27) Peg Parnevik, 22, artist

När Peg pratar då lyssnar alla. Förutom att ha en stark personlighet som lyser genom tv-rutan i "Parneviks" så spelas hennes hits på repeat som en självklar del i spellistorna. Det viktigaste är ändå att hon alltid säger till när något känns fel – vare sig det handlar om att att påkalla när något är rasistiskt eller att prata om feminism. En viktig förebild för många.

Bild: Noella Johansson/TT

4. (16) Benjamin Dousa, 25, politiker

Sedan 25-åringen valdes till förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet 2016 har han gått från klarhet till klarhet. Dousa är strategisk, högljudd och otroligt smart i sina politiska drag. En maktspelare med klara statsministervibbar.

Bild: Instagram @benjamindousa

5. (7) Jonna Lundell, 24, youtuber

Att vara en av de mäktigaste och mest populära Youtube-personligheterna innebär naturligtvis en hel del inflytande. Jonna pratar öppet om allt från sina problem under graviditeten till att underhålla oss tillsammans med maken Joakim Lundell.

Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

6. (NY) Martin "Rekkles" Larsson, 22, e-sportstjärna

Även om du inte gillar e-sport så har du säkert hört talas om Martin Larsson, eller "Rekkles". Den här League of Legends-spelaren har så stort inflytande att han har fans över hela världen – och han är dessutom banbrytande i att vara så ung och spela på en så pass professionell nivå.

Bild: Instagram @fnaticrekkleslol

7. (NY) Viktoria Harrysson, 15, youtuber

Bara 15 år men så inflytelserik. Med ett personligt tillvägagångssätt har Viktoria berättat detaljer om hur det är att vara trans och svarar ärligt på alla frågor som trillar in. En viktig förebild för så många och att hon dessutom vann priser på både Gaygalan och Guldtuben visar att framtiden är Viktorias.

Bild: Erik Simander/TT

8. (NY) Margaux Dietz, 27, influencer

Finns det något mer "influencer-aktigt" än att vinna tre(!) stora priser inom just den kategorin? Let's Dance-profilen Margaux, som har över 160 000 prenumeranter på Youtube, har vunnit både Stora influencerpriset och ELLE-galans pris för Årets influencer. Kronan på verket blev Guldtuben där den här unga mamman kammade hem tre priser – bland annat tunga Årets profil och Årets video.

Bild: Henrik Montgomery/TT

9. (NY) Fatemeh Khavari, 18, aktivist

Som talesperson för "Ung i Sverige" har den här 18-åringen både inspirerat och retat upp meningsmotståndare i frågan om ensamkommande ungdomar ska få stanna i Sverige. Med ett driv och en vilja att förändra världen spår vi en framtid inom politiken för den här unga inspiratören.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

10. (13) Isabella "Blondinbella" Löwengrip, 27, bloggare och entreprenör

Om du inte sovit under en sten de senaste åren så vet du vem Isabella Löwengrip är. Den här mäktiga influencern och entreprenören inspirerar och influerar lika mycket nu som 2005 när hon började blogga som Blondinbella.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

11. (NY) Benjamin Ingrosso, 20, artist

Benjamin har sedan barnsben alltid varit folklig, men så mycket kärlek som den här unge artisten fick efter vinsten av Melodifestivalen var obeskrivlig. Med över 350 000 följare på Instagram och en vällyssnad podd tillsammans med sin bff Felix Sandman (plats 15) har han en hel del inflytande.

12. (78) Johanna Nordström, 21, komiker

Rolig – check! Smart – check! Inflytande – check! Att den här unge komikern kan gå från att skämta om de mest vardagliga sakerna till att bryta ner sexism, homofobi och rasism är inget annat än beundransvärt. Över 120 000 följare på Instagram roas dagligen av hennes stories och hennes videos för Veckorevyn är inget annat än viralt guld.

13. (4) Victor Nilsson Lindelöf, 23, fotbollsspelare

Är 23-åringen Sveriges bästa fotbollspelare? Många verkar tycka det i alla fall och siffrorna talar för sig själv. Victor Nilsson Lindelöf är Manchester Uniteds dyraste försvarare någonsin och hans insats under fotbolls-VM 2018 har varit fenomenala.

14. (2) Zara Larsson, 20, artist

Zara är ständigt aktuell med sina oftast vassa analyser på Twitter eller sina superpopulära bilder på Instagram där hon har 4,8 miljoner följare. Sen är hon också en framgångsrik artist där hon bland annat blev Årets artist på Grammis 2018.

15. (NY) Felix Sandman, 19, artist

Felix Sandman lyckades starta sin solokarriär efter FO&O på ett spektakulärt sätt. "Every single day" blev den största framgången av alla bidrag i Mello efter andraplatsen och hans bromance med Benjamin Ingrosso har hyllats i sociala medier. Att han också syns för över 280 000 följare på Insta är mäktigt.

16. (11) Philip Botström, 27, politiker

SSU:s ordförande Philip Botström har länge varit en viktig pelare i svensk ungdomspolitik. Den fanan bär han fortsatt högt samtidigt som han vågar prata om personliga saker som psykisk ohälsa och att vara ung och HBTQ.

17. (26) Tova Helgesson, 19, youtuber

Den här 19-åringen har över 412 000 prenumeranter på Youtube. Hon är rolig, provocerande och ständigt aktuell. Flera av hennes videos har nått miljonpublik. Mäktigt!

18. (NY) Christopher, "GeT_RiGhT" Alesund, 28, gamer

Att vara en av världens mest ikoniska spelare inom CS:GO för Ninjas in Pyjamas är ingen liten grej. Hans strategiska spelsätt har lett till att han vunnit över 500 000 dollar i vinstpengar genom sina aktiva spelår.

19. (77) Ida Höckerstrand, 24 / Sofie Hallberg, 24, poddare Ångestpodden

Vilket viktigt jobb de här två tjejerna gör! Att prata om psykisk ohälsa på ett utbildande, men också underhållande, vis är svårt. Därför är det så viktigt att Ida och Sofie bakom populära Ångestpodden lyfts upp till skyarna.

20. (14) Ludwig Kronstrand, 21, artist

Hov1 är kaxiga, infytelserika och talangfulla – och med Ludwig som en av de mest omtalade medlemmarna fortsätter de att ta över musik-Sverige. Han är dessutom stor på sociala medier. Det är makt år 2018.

21. (52) Charlie Eriksson, 26, grundare Aldrig Ensam

Det är få människor som på ett så ärligt sätt vågar prata om psykisk ohälsa och egna erfarenheter av panikångest som grundaren av "Aldrig ensam". Nu har han också skrivit en bok om ämnet och fortsätter att uppmuntra till diskussioner om detta tabubelagda ämne.

22. (23) Aron Anderson, 30, äventyrare/föreläsare

Den här 30-årige superhjälten är verkligen ett viktigt tillskott bland de mest inflytelserika unga i Sverige. Han ger ofta upp allt för att delta i viktiga insamlingsprojekt vilket bara är så extremt viktigt. En förebild.

23. (25) Noel Flike, 21, artist

Noel, liksom Ludwig Kronstrand (plats 20), utger de största personligheterna i hiphop-gruppen Hov1. Inflytelserik och ständigt aktuell.

24. (45) Emil Forsberg, 26, fotbollsspelare

Emil Forsberg är en riktigt tung och inflytelserik fotbollsspelare. Det finns en del rykten om att han snart kommer gå över till storklubbar som Liverpool och Arsenal. Ett självklart ess i rockärmen så väl i tyska laget Leipzig som när Sverige spelade i fotbolls-VM.

25. (NY) Alice Stenlöf, 22, bloggare

Tillsammans med Bianca Ingrosso (plats 1) driver hon podden "Har du sagt A får du säga B". Men hon är minst lika mäktig på egen hand med en välbesökt blogg, vlogg och Insta.

26. (10) William Spetz, 22, skådespelare/komiker

William Spetz har förvandlats från en väldigt ung komiker på Youtube till en av våra stora framtidshopp inom tv och teater. Ständigt aktuell med nya projekt och vågar alltid prata öppet om känslor och viktiga frågor.

27. (20) Miriam Bryant, 27, artist

Har på ett självklart vis blivit en av Sveriges mäktigaste musiker. Så fort Miriam släpper en ny låt så spetsas öronen på alla i hela Sverige – och på många andra platser i världen.

28. (1) Linnéa Claeson, 26, handbollsspelare/opinionsbildare

Med sin skarpa penna skriver Linnéa dels kolumner i Aftonbladet, men driver också @assholesonline på Instagram som har över 263 000 följare. Att hon dessutom är en framgångsrik handbollsspelare med karriär i Danmark är bara ett bevis för hennes många talanger.

29. (46) Samir Badran, 28, artist

Det går inte en intervju, inte ett inlägg på sociala medier, ja, inte en sekund utan att Samir pratar direkt från hjärtat. Han pratar öppet om sin ADHD och bildar tillsammans med Viktor Frisk (plats 31) en duo som levererar radiohits och Mello-framgångar. Därför är han så inflytelserik.

30. (36) Nellie Berntsson, 17, bloggare

Nellie är vid 17 års ålder en riktig veteran inom bloggvärlden! Hur många i den åldern har över 375 000 följare på Insta? Inte så många.

31. (73) Viktor Frisk, 23, artist/bloggare

Det som gör Viktor Frisk så unik är att han lyckas vara ödmjuk även när han tillsammans med Samir Badran (plats 29) levererar kaxiga bangers genom "Put your hands up för Sverige" och Mello-favoriten "Shuffla". Utöver det pratar Viktor öppet om sin sexualitet och sin ADHD. Stort.

32. (NY) Theo "Theoz" Haraldsson, 12, artist

Bara 12 år gammal men med en fanskara som verkligen älskar allt han gör. Vare sig det är Youtube, Instsgram, Snapchat, med låtar som "Het" eller musical.ly där han startade. Såg ni honom i Melodifestivalen bakom Samir & Viktor eller?

33. (38) Paula Bieler, 30, politiker

Paula Bieler har blivit en självklar del av Sverigedemokraterna – där hon bygger och stärker deras varumärke bland annat genom att prata om jämställdhet och antirasism.

34. (NY) Rasmus Dahlin, 18, ishockeyspelare

Kommer den här 18-åringen från Trollhättan bli draftad 1:a i NHL-draften? Inför OS 2018 blev han den yngste någonsin att bli uttagen och samma år blev han den U18-back som gjorde flest poäng i SHL för Frölunda HC.

35. (41) Gabriella Joss, 23, bloggare

Den här mammabloggaren blir extremt läst, gillad och spelad på alla sociala medier du kan tänka dig! Nästan 200 000 följare på Insta får ständigt vara med i hennes vardag och när hon väljer att svara på personliga frågor.

36. (22) Tjejen bakom bloggen Svenska Youtubers

Den här anonyme tjejen är verkligen Sveriges svar på Gossip Girl. Dagligen publicerar hon extremt läst skvaller och det allra senaste om våra älskade influencers och youtubers.

37. (43) Milad Mohammadi, 28, föreläsare/entreprenör

Om du någonsin sett en föreläsning med Milad Mohammadi så glömmer du inte den i första taget. Med sin underbara personlighet ändrar han långsamt på världen.

38. (NY) Tom Ljungqvist, 26 & Petter Egnefors, 25, komiker

Tom & Petter är inte nya inom humor-Sverige efter succé med gruppen Inte Helt Hundra – vi glömmer aldrig den fantastiska Nyheter24-parodin. Nu står de tillsammans med podcast och extremt populära Youtube-succén "Över bordet". Finns det verkligen någon som aldrig sett något de producerat?

39. (35) Nicole Falciani, 21, modell/bloggare

Den här tjejen fortsätter bara att växa på sociala medier – och särskilt på Instagram. Nu har hon dessutom gett sig in i entreprenörskap i och med lansering av egna intimtvålar! Ett framtidsnamn.

40. (NY) Hanna "Hannalicious" Friberg, 23, bloggare

Med sina egna designer för NKD, en inspirerande podcast och en välbesökt blogg samt Insta är det här en influencer att hålla koll på!

41. (39) Thomas Sekelius, 20, influencer/youtuber

Över 322 000 prenumeranter följer Thomas på Youtube. Smink och vardag blandas med allvarliga ämnen som att komma ut som homosexuell.

42. (9) Daniel Redgert, 26, pr-person

Redgert är personen som har koll på allt som rör sig i media-Sverige. Med podcast, en populär bok och nu på egna ben i och med sin egna kommunikationsbyrå fortsätter han att imponera och inspirera.

43. (NY) Johannes Schildt, 29, grundare Kry

Den här snart 30-åriga entreprenören har förändrat hur vi besöker vårdcentraler år 2018. Appen Kry hjälper tusentals patienter varje år och bolaget har dragit in miljarder. Mäktigt och ett namn för framtiden.

44. (29) William Nylander, 22, ishockeyspelare

Den här unge svensk-kanadensiske spelaren blev bästa spelaren i hela ishockey-VM 2017! En supertalang som ständigt levererar i NHL för Toronto Maple Leads.

45. (NY) Lancelot Hedman, 17, kampsportare

Alla blev helt plötsligt förälskade i den här unge profilen och kändissonen. Efter att det tog slut med bloggaren "Paow" dalade inte nyfikenheten. En framtida superstjärna.

46. (30) Kenza Zouiten, 27, bloggare/entreprenör

Kenzas bröllop fick nästan sökmotorn Google att helt ge upp – så många ville ta del av hennes händelse förra året. Efter det har hon också vågat dela med sig av det mest personliga efter sin pappas död och problem med ångest. Stort, viktigt och modigt inför bland annat sina 1,2 miljoner följare på Insta!

47. (NY) Natalie "Nattid" Danielsson, 17, youtuber/artist

Bara 17 år men med så många följare på plattformar som musical.ly och Youtube! Att hon dessutom har en egen webbserie på SVT Play gör att hon når ut till fler och fler.

48. (18) Olof "Olofmeister" Kajbjer, 26, gamer

"Olofmeister" har visserligen varit mer anonym än vanligt det senaste året och i maj spekulerades det i om han aldrig kommer tillbaka till det internationella laget Faze. Trots det är han ett extremt stort namn och en stor förebild för så många unga. En legend.

49. (12) Ellen Bergström, 28, skådespelare/artist

Ellen lyckas alltid hålla sig aktuell och med över 306 000 följare på Instagram är det inte särskilt konstigt. Alltid ärlig och alltid underhållande!

50. (93) Anna Svahn, 25, börsexpert

En sann förebild för kvinnor på börsen. Det här unga proffset driver grupper på Facebook sponsrade av ingen annan än Isabella Löwengrip för att peppa och inspirera unga kvinnor som är intresserad av en karriär inom ekonomi.

51. (60) Maxida Märak, 29, artist/föreläsare

Står alltid upp för sina medsystrar och medsamer – och rev internet efter sin tolkning av "Vill ni se en stjärna" i ett pausnummer under årets Melodifestivalen.

52. (19) Gina Dirawi, 27, programledare

En artist, komiker, bloggare och programledare som alltid sätter ner foten när något känns fel. En förebild för oerhört många unga personer.

53. (79) IJustWantToBeCool (Victor Beer, 26, Emil Beer, 23, Joel Adolphson, 26), komiker/youtubers

Vinnare av "Årets humor" på årets Guldtuben – och det är inte konstigt. De här tre grabbarna krossar Youtube med sina sketcher.

54. (NY) Hampus Nessvold, 22, programledare/artist

Vi förutspår en ljus framtid för den här vana radioprofilen och artisten. Nästa år kommer hans scenversion av boken "Ta det som en man" att sättas upp i regi av Mia Skäringer. En viktig influencer som vågar prata och skämta om "fragile masculinity".

55. (NY) Abbey Arrhult, 19 & Agnes Arrhult, 16, artister

Helt plötsligt syntes syskonen Arrhult överallt. Efter att under en period gjort hits tillsammans med Joakim Lundell står de nu på egna ben – och när Agnes kastades ut från Liseberg för sin "provokativa klädsel" ifrågasatte hon gamla sexistiska normer. Mäktigt!

56. (70) Suad Ali, 27, expert på Sveriges flyktingkvot Migrationsverket

Med sin ovärderliga kunskap och fantastiska talarförmåga är Suad ett namn för framtiden. Både inom Migrationsverket, som krönikör för tidningen Chef och som föreläsare. Lyssna bara på hennes sommarprogram i augusti så får ni allt höra!

57. (33) Alicia Vikander, 29, skådespelare

Visserligen var det tre år sen den här unga Hollywood-skådisen vann en Oscar. Men sedan dess har hon bland annat blivit en riktig superstjärna efter blockbustern "Tomb raider". En förebild och ett framtidsnamn!

58. (NY) Sara "Songbird" Linderholm, 24, youtuber

Sara pratar gärna om kroppsideal, självkänsla och skönhet både i bloggformat och på Youtube. Viktig influencer!

59. (54) Daniel Paris, 29, bloggare/programledare

Tillsammans med profilen Anty driver han podcasten "I ärlighetens namn" och som gammal i gemet syns han i tv-rutan lika ofta som du byter underkläder. Ett fullblodsproffs som alltid vågar stå upp för sig själv.

60. (59) Janni Delér, 27, bloggare

Att kalla Janni för bloggdrottning är en underdrift. Hon skriver om sitt liv i Monaco, om sina resor, om sin relation till mannen Jon Olsson och delar bilder till sina 1,3 miljoner följare på Insta. Då har man inflytande.

61. (NY) Emilia Hult, 22, streamer

I mer än två års tid har 22-åringen med nicket "EmiliaHult" streamat på heltid. Något som hon är expert på är att sprida god stämning och har öppnat upp sig om näthat i personliga intervjuer.

62. (NY) Matilda Djerf, 21, influencer

Med en extremt professionell Instagram blandar den här bloggaren och influencern skönhet, mode och ärliga inlägg om konsten att älska sig själv inför över 1,3 miljoner följare på Insta.

63. (NY) Danny Lam, 25, grundare Tnkvrt

Som grundare till plattformen Tnkvrt gav 25-åringen en röst till minoriteter som blir utsatta, mobbade eller bara helt fel behandlade. En ihärdig röst som många ser upp till.

64. (37) Alexandra "Kissie" Nilsson, 27, bloggare

Alexandra gillar att provocera och det älskar vi – och särskilt hennes läsare – henne för! I princip lika aktuell nu som bloggstarten 2007 och på senaste tiden har hon brunnit för en viktig fråga: feminism.

65. (15) Alexander Isak, 18, fotbollspelare

Det finns de som menar att den här unge fotbollspelaren är en av de mest lovande talangerna vi har just nu. Att han dessutom står som favorit att vinna ärofyllda "Golden boy" som delas ut till världens bästa spelare under 21 år är magiskt.

66. (55) Angelica Blick, 27, bloggare

Angelica Blick har blivit elit inom Sveriges alla modebloggare och det kan siffran 1,2 miljoner följare på Instagram skvallra om.

67. (61) Josefin Dahlberg, 28, bloggare/entreprenör

Ständigt aktuell och med nästan obeskrivlig energi lyckas Josefin Dahlberg alltid hålla sig aktuell särskilt i sin blogg och podcast. I sommar kommer boken "Idag är jag fri" som handlar om hennes relation till alkohol och dagen då hon äntligen slutade dricka.

68. (NY) Filip Dikmen, 21, komiker

Vinnare av Årets Instagram på Guldtuben och lyckas tillsammans med sina 262 000 följare skämta om viktiga ämnen som främst fördomar. Har också en egen serie på SVT Play!

69. (69) Lucas Simonsson, 25, komiker

Lucas humorvideos blir så pass delade att det är omöjligt att undvika dessa på alla plattformat som finns. Ett hopp för humor-Sveriges framtid!

70. (NY) Ben Mitkus, 23, youtuber

Ben kan konsten att provocera och vi är tacksamma för hans frispråkighet. Tillsammans med flickvännen Nicci Hernestig driver han en Youtube-kanal med över 475 000 prenumeranter.

71. (NY) Hugo Larsson, 26, entreprenör

Som grundare till Save by Solar som, håll i er nu, ska använda en algoritm för att förbättra och optimera investering av solceller så är det här ett namn för en bättre framtid. På riktigt.

72. (76) Hanna Lidström, 24, politiker

Om någon är med och styr Grön Ungdom med stabil hand så är det Hanna Lidström. Kan vara den gröna rörelsens framtid.

73. (NY) Tove Styrke, 25, artist

Den här Umeå-tjejen har slagit stort internationellt och spås bli nästa stora musikexport efter att senaste albumet "Sway" fått strålande kritik över hela världen. Hur många unga svenska tjejer får turnera med Katy Perry?

74. (NY) Joel Hellermark, 21, grundare och vd Sana Labs

Om du har frågor om AI, artificiell intelligens, så har den här 21-åringen i princip alla svar. Som grundare till startupföretaget Sana Labs så är målet högt satt – att förändra digital utbildning. Kan förändra skolgången för framtidens ungdom.

75. (NY) Molly Sandén, 26, artist

Molly lämnade dramatiska Mello-ballader bakom sig och skapade sig en ny identitet i och med albumet "Större". Viktig förebild som gärna pratar om jämställdhet och sitt liv med diabetes.

76. (65) Amir Akrouti, 28, bloggare

Att killar också kan vara intresserade av smink är sen gammalt, men få gör det så snyggt som Amir. Har en hängiven följarskara som följer allt som den här influencern publicerar.

77. (NY) Jireel Lavia Pereira, 18, artist

Bara 18 år gammal men ett av Sveriges tyngsta namn inom hiphop. Vann Årets artist på P3 Guld och levererar alltid en blandning av underhållning och gravallvar i sina texter.

78. (67) Kosovare Asllani, 28, fotbollsspelare

Det var väl på tiden att den här supertalangen vann Diamantbollen vid senaste Fotbollsgalan. En lovande fotbollspelare som återvänt till svensk mark där hon spelar för Linköpings FC.

79. (91) Magnus Ek, 24, politiker

Lyckas på ett makalöst sätt öppna upp intresset för svensk ungdomspolitik och en bidragande orsak till att Cuf fortsätter att växa.

80. (50) Oscar Zia, 21, artist/programledare

Syns och hörs i princip överallt – på tv, i radio och antagligen i din Spotify-lista. Orädd och öppen pratar han ofta om känslor, sexualitet – och om du missat musikvideon "Kyss mig i slo-mo" så är det dags att du söker upp den.

81. (82) Felicia Aveklew, 20, youtuber

Äger på att göra sminktutorials inför sina 158 000 prenumeranter på Youtube.

82. (NY) Oscar Enestad, 21, artist

Näst efter Felix Sandman (plats 15) har Oscar varit en ständig snackis bland svenska ungdomar och nyfikna vuxna efter FO&O. Visst pratar många om hans förhållande med Cecilia Dahlbom, men nu när han släpper solomaterial kan han få flyta på de vågorna tillsammans med över 214 000 följare på Insta.

83. (NY) Maja Nilsson, 24 & Sanna Dahlström, 25, driver podcasten Livet på Läktaren

Redan innan Maja & Sanna förlovade och gifte sig med legenderna Victor Nilsson Lindelöf (plats 13) och John Guidetti var de framgångsrika influencers. När de nu på ett ärligt och underhållande sätt delar med sig av sin vardag i podden "Livet på läktaren" växer intresset bland de unga och nyfikna.

84. (NY) Kristina "Keyyo" Petrushina, 21, komiker/programledare

Sedan 13 års ålder har "Keyyo" varit ett komiskt geni – och nu hörs hon i "Morgonpasset" och turnerar med sin hyllade föreställning "Ryssen kommer!".

85. (NY) Sara Dahlström, 25, bloggare/opinionsbildare

Under namnet "Fitnessfeministen" bloggar den här 25-åringen om kroppshets, träning och välmående. Alltid med en smart twist!

86. (NY) Sherihan "Cherrie" Abdulle, 27, artist

Det senaste året har den här 27-åriga talangen turnerat världen runt, synts i SVT-dokumentären "Ut ur mörkret" och släppt sitt andra album. Pratar ärligt om känslor och att växa upp som somalier i Sverige.

87. (42) Clara Henry, 24, programledare

Clara Henry kan på ett underhållande sätt vara aktuell på alla plattformar – däribland podd. Fråga bara någon av hennes 459 000 följare på Insta.

88. (66) Chloe Schuterman, 19, influencer

Ung influencer, modemedveten och nu studerande på designhögskolan Parsons i Paris! Framtidshopp.

89. (44) Paulina "Paow" Danielsson, 24, bloggare

Under året har det varit omöjligt att undvika "Paow" och hennes vardag. Från detaljer om relationen till Lancelot Hedman till hennes ärliga inlägg om sitt välmående når hon en stor publik dagligen via bloggen och Insta-kontot.

90. (83) Tobias Andersson, 22, politiker

Tobias kan det där med att engagera och provocera. Ett framtidsnamn inom Sverigedemokraterna.

91. (NY) Linda-Marie Nilsson, 27, författare/bloggare

Kroppspositivsm har sällan varit så viktigt och Linda-Marie Nilsson vet hur man ska prata om det för att folk ska fatta. Läs bara "Så lärde jag mig att älska min kropp".

92. (NY) Wilma Holmqvist, 19, & Emil Holmqvist, 23, entreprenörer/youtubers

De här syskonen har inte bara stora Youtube-kanaler. Tillsammans driver de mode- och skönhetshandeln Hickap och blev Årets entreprenörer på Guldtuben.

93. (NY) Penny Parnevik, 21, bloggare

Penny har den senaste tiden blivit allt mer populär som bloggare och youtuber utöver succén i programet "Parneviks".

94. (NY) Anna Dahlbäck, 28 och Amanda Colldén, 29, driver podcasten Alla Våra Ligg

Hur viktigt är det inte att ge rätt information när det kommer till sex och samlevnad? Det gör Anna och Amanda på ett så briljant sätt i podden "Alla våra ligg" att det nästan är obegripligt.

95. (NY) Daniel Riazat, 27, politiker

Daniel Riazat är en ung och driven riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Vågar alltid ta debatten och vill ofta provocera meningsmotståndare.

96. (NY) Johanna "Yayas" Ljungqvist, 28, bloggare

Ytterligare en ung mammabloggare som på ett underhållande vis delar bitar av sin vardag där dottern Naomi alltid får agera underhållande bisittare.

97. (NY) Sandro Cavazza, 24, artist

En av artisterna som fick äran att samarbeta med Avicii strax innan hans tragiska död. Sandros hit "Without you" är inget annat än legendarisk och visste ni att han blev sponsrad ekonomiskt av just Avicii innan karriären satte igång? Då har man talang som ingen annan.

98. (72) Freja Lindberg, 20, aktivist

Vågar procovera när alla andra håller tyst. Har hängivna följare på Instagram där hen delar kroppspositiva bilder i kombination med uttryck för queer konst.

99. (90) Stina Nilsson, 24, skidåkare

En av många unga idrottare som satt sina spår (pun intended). Var riktigt stark i OS 2018 och vann senare kronprinsessan Victorias stipendium för idrottare. Stort!

100. (NY) Erika Petersson, 24, illustratör/driver kontot @kassadrottning

Underhåller som få på Twitter om livet bakom kassan i en matbutik och har nyligen släppt en hyllad bok med illustrationer och finurliga texter.

