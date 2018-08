Fiona Fitzpatrick efter det kritiserade klädvalet på Pride: "Det blev fel"

Den välkända svenska artistduon möttes under helgen av stark kritik på sociala medier efter deras framträdande på EuroPride i Stockholm under fredagskvällen.

Anledningen? Ena hälften av duon, Fiona Fitzpatrick, hade under sitt framträdande på sig en röd tröja med skäran och hammaren. En välkänd kommunistisk symbol.

Den omtalade tröjan under deras uppträdande på fredagskvällen. Bild: Twitter

Det många nu påpekar i sociala medier är att flera kommunistiska diktaturer genom historien, som använt sig av samma symbol, har trakasserat, förtryckt och till och med fängslat hbtq-personer.



– En liten påminnelse: I Sovjet kunde du dömas till flera års straffarbete för homosexualitet. Alla länder i östblocket räknade homosexualitet till ”borgerlig dekadens” och mycket av den repressiva synen på homosexualitet är ett arv från diktaturen, skrev författaren och skribenten David Lindén på Twitter.



Rebecca & Fiona under Peace and Love. Bild: Erik Mårtensson TT

– Den förföljelse som nu drabbar hbtq-personer i forna öststater är i hög grad en historisk konsekvens av hur man särskiljdes och förödmjukades under kommunisttiden. Att som artist kapa det till ett poppigt, postmodernt statement är sjukt korkat, skrev Johan Hilton, idé- och kritikredaktör på DN, på Twitter.



Har bett om ursäkt

Efter kritiken var dock Fiona Fitzpatrick snabb på att be om ursäkt på Twitter via duons egna twitterkonto. Hon besvarade en tweet där frågan ställdes om det verkligen stämde att hon burit den klädseln under deras framträdande på fredagskvällen.

– Det stämmer tyvärr, och jag vill be om ursäkt! Jag tänkte inte så långt när jag valde kläder, och det blev fel. Utöver att be om ursäkt vill jag förtydliga att jag absolut inte står bakom några former av trakasserier, förföljelser eller brott mot mänskliga rättigheter.

Detta är inte första gången i år som Rebecca och Fiona fått mottagit stark kritik. Tidigare i år uppträdde duon på Sommarkrysset varpå deras bakgrundsdansare var iklädd rosa tröjor med texten "Fuck SD". Här kan du läsa mer om det.

Några andra som hamnade i blåsväder tidigare i år är företaget Nick's efter deras omtalade glassreklam. Här kan du läsa mer om det.