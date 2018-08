Om hajen attackerar - då ska du göra det här

Vi har tidigare skrivit om vad du ska göra om du möter en varg eller om du stöter på en björn. De är dock inte de enda djuren du kan ha otur att stöta på här på vår jord.

Den senaste tiden har vi skakats av hajar som skapar panik på bland annat semesterparadiset Mallorca. Något som du kan läsa mer om här. Så låt oss säga att man, mot all förmodan, befinner sig i en situation då man stöter på en aggressiv haj. Vad ska man göra då? Nyheter24 reder ut.

Den mytomspunna vithajen. Bild: Pixabay.

Nyheter24 kontakade Marinbiologen och vithajsforskaren David C. Bernvi som förklarade hur man ska ta sig an ett hajangrepp.

Hur vanligt är det hajar attackerar?



– Det är väldigt ovanligt, även om det sker angrepp så kan det vara vissa år då det inte sker några alls. Ibland räknar man med ett angrepp per år. I Sydafrika, där jag är aktiv, så är det ungefär ett per år. Tittar man på hela världen så är det cirka 100 angrepp per år. Ungefär 5-10 är dödliga, men det varierar år för år, förklarar David.

Vilka hajar är farliga?



– Det är vithaj, tigerhaj och tjurhaj. I just den ordningen. Vithaj är den som toppar statistiken, sen är det tigerhaj och tjurhaj.

– Det finns 534 arter av hajar och resten är i princip harmlösa för människor, men de är dock kapabla till att skada människor om de angriper. Det finns citronhaj och blåhaj till exempel som kan skada människor men totalt är det cirka 50-80 arter som rapporterats ha angripit människor.

Vad gör man om man stöter på en haj?



– Först och främst så beror det på vad det är för haj, men säg att det är en vithaj. Då är det bra att man håller sig lugn och visa att man ser hajen. Oftast är det så att de kommer nära om de tror att man inte ser hajen. Kan du visa upp att du ser den så håller den sig lite på avstånd och cirkulerar. Hajen vill inte heller bli angripen och håller sig då på avstånd.

Om hajen attackerar då?



– Slå hajen på nosen, de har elektroreceptoriska porer på nosen som kallas för lorenzinska ampuller. Får man in ett slag där så överbelastar man det systemet och då släpper dom. Man kan trycka in ögonen, de är väldigt känsliga.

– För även om till exempel vithajen rullar tillbaka sina ögon så ska du attackera dom, för de är så pass viktiga för hajen. Förutom de två ställena så är det gälarna som är känsliga, de kan man sparka eller slå på, för där sitter blodkärl som är oerhört känsliga.

