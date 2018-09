Vaknade du lite konfunderad över det faktum att du var utloggad från Facebook på din mobil eller dator? Då var du i alla fall inte ensam.

Under fredagen slog Facebook larm om att de hade blivit utsatta för en nätattack. En nätattack som ledde till att ungefär 50 miljoner människor kan ha blivit hackade, skriver the New York Times.

Vilka det är som står bakom intrånget är fortfarande oklart.

Loggades ut automatiskt



Som ett säkerhetsåtgärd så beslutade Facebook att "tvångslogga ut" över 90 miljoner konton under fredagsmorgonen. En åtgärd som man ofta använder när flera konton blivit drabbade.

"Ser väldigt allvarligt på detta"

I ett uttalande på Facebooks nyhetssida så går de ut och säger att de verkligen inte tar det hela med en klackspark och förklarar vilka åtgärder de nu tar för att skydda folks konton.

"Vi ser väldigt allvarligt på detta och vi vill berätta för alla vad som har hänt och vilka åtgärder vi direkt tog för att skydda folks konton"

"Vår utredning är fortfarande i ett tidigt skede. Men det står klart att de som attackerade oss exploaterade en svaghet i Facebooks kod som påverkade funktionen "View as", en funktion som låter folk se hur deras egna profil ser ut för någon annan"

"Det här möjliggjorde för de som attackerade oss att stjäla "Facebook access tokens" som de senare kunde använda till att ta över andras konton"

I uttalandet skriver också Facebook att de startade om alla "access tokes" vilket alltså då ledde till att cirka 90 miljoner människor blev utloggade under dagen.

Stängt av funktionen



Facebook berättar vidare i deras uttalande på deras nyhetssajt att de har stängt av den drabbade funktionen tills att deras undersökning är redo.

