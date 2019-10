Sjukhuskrisen i Sverige – allt du behöver veta

Under förra veckan började en allvarlig sjukhuskris uppdagas. I fem regioner råder det för närvarande en allvarlig materialbrist inom vården.

Som en konsekvens har fyra regioner gått in i ett så kallat stabsläge. Det här innebär att alla beslut om verksamheten fattas av särskilt utsedda sjukvårdsledare och medicinskt ansvariga.

Här är allt du behöver veta om krisen:

Varför har krisen uppstått?

Den 1 oktober i år tog företaget "Apotekstjänst" över rollen som distributör av material till fem vårdregioner. Dessa ersatte den tidigare distributören Mediq, som har haft uppdraget i 18 år.

I samband med bytet uppstod leveransbrist av flera material till regionerna i fråga. Bland annat har företaget misslyckats med att leverera engångsartiklar såsom sterila handskar, plast-förekläden och provrör i den omfattning som krävs, skriver SVT.

Enligt Apotekstjänst har situationen uppstått då antalet beställningar varit betydligt fler än vad som stod i avtalet. Företaget menar även att situationen förvärrats då beställningar kommit in via andra kanaler än it-systemet som är det ordinarie mediet för beställningar, skriver TT.

Även livsviktiga artiklar, såsom EKG-elektroder och sugkatetrar som används vid operationer, börjar nu ta slut i vissa regioner, skriver SVT.

Vilka regioner är drabbade?

De regioner som är drabbade är Uppsala, Örebro, Västmanland, Dalarna och Södermanland. Detta då samtliga av dessa numera har Apotekstjänst som sin distributör.

Av dessa är Uppsala, Örebro, Västmanland och Dalarna i ett så kallat stabsläge, skriver TT.

Som tidigare nämnt införs stabsläge för att värna om patienters säkerhet. I praktiken innebär det att alla beslut om verksamheten fattas av särskilt utsedda sjukvårdsledare och medicinskt ansvariga.

– Man kan fatta beslut där man inte behöver följa den vanliga linjen, en sjukvårdsledare kan fatta beslut i stunden. Vi gör det för att säkerställa patientsäkerheten. Varje ögonblick och timme ska vi kunna ge så god sjukvård som möjligt under de leveransproblem vi har, förklarade Claes-Mårten Ingberg, chefläkare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen med särskilt ansvar för beredskapsfrågor, för SVT förra veckan.

Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT

Vilken vård påverkas?

Både sjukvården och tandvården har påverkats i de regioner som har gått in i stabsläge. Akademiska sjukhuset i Uppsala har ställt in samtliga planerade operationer sedan torsdagen förra veckan.

Under onsdagen den här veckan kom beskedet att Region Uppsala ställer in samtliga planerade operationer under även torsdagen och fredagen.

I ett pressmeddelande från regionen framgår det att all vård som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Detta innebär att vård av inneliggande patienter, vård vid öppenvårdsmottagningar, vårdcentraler och jourmottagningar ska fungera som vanligt.

Under onsdagen beslutade även Region Västmanland att tillsvidare ställa in alla planera operationer vid samtliga sjukhus i Västerås och Köping, skriver TT.

När förväntas krisen vara över?

Ännu finns det ingen prognos för när problemet med materialbristen kommer att vara löst.

– De verkar inte ha koll på flödet. Det är nästan mer oroväckande än att det händer. Den nya leverantören borde rimligtvis veta när de har leveranser från sina leverantörer, säger Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), till TT.