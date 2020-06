Sommaren 2020 har redan innan den startat blivit historisk. Med begränsningar i både social distans och resande blir det extra svårt att komma på roliga aktiviteter att göra under Sveriges populäraste årstid.



Har du svårt att komma på saker att göra?

Nyheter24 har nu listat aktiviteter att göra när fantasin inte riktigt är där:

1.Skriv ett brev

Upplev tiden innan internet genom att skicka iväg ett brev till en av dina käraste. Kommer garanteras uppskattas av mottagaren!



2. Åk på äventyr

Leta rätt på ditt närmaste naturreservat, stäng av mobilen och njut av naturen.

Bildkälla: Pixabay

3. Ta kontakt med en gammal vän

Vi har väl alla den där gamla kompisen som man har tappat kontakt med utan någon riktig anledning. Corona ger dig bästa tillfället att ta upp kontakten.



4. Skapa en tv-spelsturnering med dina närmaste vänner

Vem är egentligen bäst på FIFA eller sing-star? Nu är det dags att göra upp en gång för alla.



5. Rensa i garderoben

Vi har alla en plats som bevarar allt vi egentligen inte vill ha men samtidigt inte vill slänga bort. Dags att ta tjuren i hornen och rensa!



6. Skapa en utebio

Ta ut TV:n eller projektorn och skapa din egna utebio. Perfekt dejt med din andra hälft eller med kompisgänget.



7. Ha filmmaraton med klassikerna

Inte sett klassikerna Some like it hot eller Rocky? Coronasommaren är det perfekta tillfället att komma ikapp med kultfilmerna alla bör ha sett.

Bildkälla: Pixabay

8. Ha en digital kurs med dina vänner

Utbudet på distanskurser har aldrig varit så stort som det är idag. Om du inte kan hitta en som lockar kan du även dra ihop ett kompisgäng och lära er en maträtt eller drink tillsammans.



9. Frisbeegolf

Billig, rolig och uppfyller kraven för social distans. Perfekt i dessa tider!

Bildkälla: Pixabay

10. Picknick corona-style

Varför inte skapa ett knytkalas med kompisarna genom att köpa take-away från era favoritrestauranger? Hjälper till i svåra tider och samtidigt slippa disk. Win-Win!