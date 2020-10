Tre nya regioner inför skärpta coronarestriktioner

Under en presskonferens på torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att tre nya regioner från och med idag inför hårdare restriktioner. Detta har sedan tidigare införts i Uppsala och Skåne.

Under gårdagen registrerades högsta smittoantalet i Sverige sedan pandemin började – läs mer om det här.

Folkhälsomyndigheten har i tillsammans med bland annat smittskyddsläkare kommit fram till de nya, hårdare restriktionerna, och de gäller i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland.

Från och med den 29 oktober gäller följande uppmaningar till alla som bor i regionerna:

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

Detta gäller emellertid inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller annat socialt umgänge med många personer på samma plats.

Dra ner på after work

– Det är stor smittspridning på after work och fester. Vi måste dra ner på det under den här perioden, sa Anders Tegnell under presskonferensen.

Tegnell vill också att de som bor i regionerna ska jobba hemifrån framöver.

– Jobba hemifrån. Det verkar som att vi jobbar mer på arbetsplats. En uppmaning till arbetsgivare och -tagare att undvika jobba på arbetsplats. Det är ganska stor andel av spridningen som sker på arbetsplatser.



LÄS MER:

Anders Tegnell: Så bör svenskarna fira jul

Upptäckten: Du kan ha antikroppar – utan att veta om det



Fitnessprofilen hävdade att corona var fejk – nu är han död