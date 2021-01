Här är yrket flest unga svenskar drömmer om

I mitten av november 2020 fick 965 unga vuxna mellan 15-24 år svara på frågan om vad deras drömyrke är, och resultaten visade sig variera en del beroende på vem du är – och vart du bor.

Medan flest unga män drömmer om att bli ingenjörer toppas den kvinnliga listan av psykologer. I Malmö hamnar läkaryrket i topp, och i Göteborg vill flest – liksom de unga männen – utbilda sig till ingenjörer.

Det här yrket drömmer flest om att bli

Trots flera olikheter är ett yrke återkommande i toppen, oavsett kö. På delad förstaplats över ungas största drömyrken (oavsett kön) finner vi nämligen entreprenör.

Det är även det yrke som flest drömmer om i Stockholm, och utanför landets storstadsområden.

"Låter nog lite coolt"

Varför är det en sådan stor trend hos unga?

Nyheter24 hörde av sig till Max Hellström på ungdomsjobbsappen Yepstr för att undersöka frågan närmare. Han tror yrkets popularitet beror på flera faktorer.

– Dels skrivs det väldigt mycket om entreprenöryrket, och den svenska digitaliseringen har gjort det möjligt för väldigt många start-ups att etableras på arbetsmarknaden, säger han och fortsätter:

– Men sedan låter det ju nog lite coolt bland unga att kunna säga att man är entreprenör, det tror jag. Och det är ju enbart positivt, för det är så nya företag växer fram.



Foto: Pexels

Unga drömmer stort

Men drömmen om entreprenörskap är inte det enda som trendar bland unga. Många av rollerna i toppen är nämligen högt uppsatta, och innefattar många gånger personalansvar.

Utifrån topplistan får man känslan av att unga svenskar drömmer stort, delar du den uppfattningen?

– Ja, det skulle jag verkligen säga. I toppen hittar vi många relativt högavlönade yrken med långa utbildningar. Jag tror många drömmer om att tjäna mycket pengar, och det hänger ju ihop med att med sedan väljer att satsa på yrken som man vet har högre status och högre lön, säger Hellström till Nyheter24.

Få vill jobba inom vården

So far, so good – men mindre glatt är det i botten av topplistan. Allra längst ner hittar vi krögare, präst och revisor, med blygsamma två procent av rösterna.

Men under brinnande pandemi hade det såklart varit betryggande om många unga uppgav sig vara intresserade av att utbilda sig inom vården. Med undantag för läkaryrket är så dessvärre inte fallet.

Undersökningen från Yepstr visar att bara fem procent drömmer om att bli sjuksköterska. Man får därmed erkänna sig besegrad av bland annat influenceryrket, som fick åtta procent av rösterna.

– Det som sticker ut "negativt" är att t ex ett yrke som sjuksköterska kommer långt ner på listan, och knappt finns med bland unga killar. Här måste vi nog fundera på hur det yrket kan bli mer attraktivt, för det räcker uppenbarligen inte ens med en pandemi, säger Hellström till Nyheter24.

Här är hela listan

Topp tio bland unga svenskars drömyrken:

1. Entreprenör

2. Ingenjör

3. Vd

4. Chef

5. Skådespelare/artist

6. Psykolog

7. Forskare

8. Läkare

9. Polis

10. Designer

Unga kvinnors drömyrken:

1. Psykolog

2. Skådespelare/artist

3. Entreprenör

4. Chef

5. Designer

Unga mäns drömyrken:

1. Ingenjör

2. Entreprenör

3. Vd

4. Pilot

5. Webb-, app- eller spelutvecklare

Källa: Yougov/Yepstr

