Om december månad var ovanligt mörk så utmärker sig månadsskiftet januari-februari på ett annat sätt.

I stora delar av Mellansverige har det varit ovanligt kallt, och kylan ser inte ut att ge med sig under den närmaste tiden.

Enligt smittskyddsläkare Johan Nöjd, Region Uppsala, kan detta ha en negativ effekt på smittspridningen av covid-19.

– Luftvägsvirus har ju bäst säsong på vinterhalvåret, förklarar han till SVT Nyheter.



Viruset gillar torr luft

Han baserar sin oro på två olika faktorer – den ena har med atmosfären att göra. Kallare luft utomhus leder nämligen till torrare luft inomhus, vilket viruset gillar.

– Viruset svävar längre i luften om det är torrt. Det smittar lättare inomhus än utomhus, och är det kallt så tenderar ju folk att vara inne i större utsträckning, säger Nöjd till SVT.

Då ökade smittspridningen mest 2020

Men det gäller också att kika i corona-backspegeln. Under 2020 var smittspridningen som högst under vår- och höstmånaderna. Under sommaren var läget betydligt mer kontrollerat.

Det finns därmed en risk att viruset beter sig likadant även i år, menar Nöjd.

Men den stora förhoppningen är såklart att den kalla luften inte komma ha allt för stor påverkan på coronaläget – framförallt om vi fortsätter följa regeringens restriktioner och rekommendationer.

Foto: Staffan Löwstedt/TT

Färre patienter på iva

Och just nu ser faktiskt smittspridningen ut att gå åt rätt håll, trots kallt väder.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell har antalet patienter på landets iva-avdelningar minskat med 37 procent under januari månad.

Situationen är extra positiv då man egentligen förutspådde en ökning efter jul- och nyårshelgerna. Tegnell har flera teorier till varför smittoläget förbättrats:

– Antingen har vi blivit duktigare på att jobba hemifrån, eller så har vi fått mer ordning på arbetsplatserna, med mer avstånd och så, eftersom vi vet att just arbetsplatser utgör en ganska viktig del av den här smittspridningen, säger han till TT.

