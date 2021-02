I App Store beskrivs mediaplattformen Clubhouse som ett utrymme för avslappnade och intressanta drop-in konversationer. Av tech-experter har det liknats med en eftertraktad nattklubb, som många är beredda att stå hur länge som helst i kö för att få komma in på.

Vad beror denna hype på, och vad skiljer Clubhouse från andra, liknande plattformar?

Vad är Clubhouse?

På ett sätt tar Clubhouse ett steg tillbaka i sociala mediers utveckling, genom att inte erbjuda innehåll i varken bild, video eller text. Istället läggs allt fokus på ljudet, och de spännande samtal man har för avsikt att skapa.

I appen skapar användare olika "rum", och bestämmer själva om de vill ha samtalet privat för vänner eller öppet för andra användare att delta. Ibland liknar rummen en livepodd eller en föreläsning, med ett fåtal talare och en bevakande publik.

Andra gånger har rummen en annan uppbyggnad som går att likna med ett panelsamtal, eller ett "mingelparty".

Vad pratar folk om på Clubhouse?

Av det vi kunnat se hittills verkar Clubhouse ha rum för alla.

Vill du lyssna på ett samtal mellan två kändisar, delta i ett gruppsamtal där man bara får viska eller snacka covid-19 med användare från andra länder? Clubhouse has it all.

Och hittar du inget som stämmer in precis på det du söker? Skapa ett nytt rum!

Hur får jag tillgång till appen?

Det finns bara en hålhake – du måste ta dig in först.

Ja, för än så länge jobbar Clubhouse väldigt hårt med att skapa en exklusiv, och något svåråtkomlig känsla kring appen. Till en början riktade man in sig på att få bland annat musiker, kreatörer, idrottare, artister, forskare och entreprenörer att bli medlemmar.

Förhoppningen var att de kända namnen, och deras samtal med varandra, skulle väcka ett stort intresse bland allmänheten. Och oj, så rätt de hade.

Nu flockas människor till appen, som kan skapa sitt eget konto först efter en inbjudan från en annan användare. På mindre än ett år har appen registrerat över två miljoner konton, och på senaste tiden har det antalet ökat i en rasande fart.

Varför har det blivit så populärt?

Nyheter24 har varit i kontakt med Björn Jeffrey, analytiker på Svenska Dagbladet. Han har en teori om vad de nyfikna användarna hoppas kunna hitta på Clubhouse:

– Man har varit duktiga på att inge känslan av att man lyssnar på något som är lite hemligt. Att man får inblick i ett samtal man annars inte skulle fått ta del av, säger han till Nyheter24 och fortsätter:

– Och så är det ju inte, de här kändisarna är såklart supermedvetna om att det är många som lyssnar. Men det är nog lite den känslan man får.

När kommer Clubhouse öppnas upp för allmänheten?

Clubhouse:s nuvarande "invite only"-policy har ägarna sagt att man så småningom kommer ta bort, men där är vi inte ännu.



– Man måste ha byggt upp tillräckligt många människor som skapar bra och intressant samtal först, förklarar Jeffrey.

De här människorna måste antingen vara kända sedan innan, eller duktiga nog att väcka intresse ändå.

– Tills dess är risken att du går in på Clubhouse, scrollar runt och inte hittar något som intresserar dig just då. Det måste nå en punkt där innehållet är bra nästan hela tiden, helt enkelt, säger Jeffrey.

Hur funkar appen?

När du laddat ner Clubhouse-appen registrerar du ett konto med för- och efternamn, och ett användarnamn du väljer själv. Mycket längre än så kommer du inte utan en inbjudan.

Men det är inte helt dumt att skapa ett konto i väntan på att en sådan ska ramla in.

I samband med din registrering reserverar du nämligen ditt valda användarnamn. Om du inte har någon inbjudan ännu, men samtidigt inte vill att ditt bästa namnförslag ska bli taget – då är det här något för dig.

Hur deltar jag i ett samtal?

När du mottagit en inbjudan och färdigställt ditt konto kan du sätta igång och samtala med andra användare.

På appens startsida kommer du kunna överblicka ett urval av pågående gruppsamtal – vissa av dem kommer troligtvis vara små, och vissa betydligt större med hundratals deltagare.

Om du går in i ett rum och önskar säga något behöver du "räcka upp handen" virtuellt, och invänta att skaparen godkänner att din mikrofon slås på.

Med det sagt är din mikrofon alltid avstängd när du kommer in i ett nytt rum, vilket kan vara bra att veta för nybörjaranvändare. Du behöver inte smyga in tyst som en mus – ingen hör dig.

Allt är live – kommer det med några risker?

På Clubhouse spelas inga samtal in och allt sker live. Jeffrey tror att den sistnämnda detaljen kan leda till överraskningar i framtiden.

– Man måste ju tänka på vad man säger, och ha en tanke på att allt man säger kan läcka på något vis. Det står i deras användarvillkor att man inte får spela in samtal, men det är ju i praktiken svårt att förhindra, säger Jeffrey till Nyheter24.

Han är övertygad om att det kommer säkert ske ett par skandaler där folk spelas in när de säger något olämpligt eller opassande.

– Det skulle förvåna mig om det inte sker, säger han.

