Vid 19-tiden på tisdagskvällen larmades polisen till Uppsala konsert och kongress vid Vaksala torg i centrala Uppsala.

Två döda i Uppsala konsert och kongress

Enligt polisen rör sig om någon form av fallolycka och att två personer ska ha hittats döda i entrén av konserthuset.

– Vi fick in samtal om att en person eventuellt fallit från sjunde våningen inne i byggnaden. Personen ska sedan ha landat på två andra personer, varan en av de senare avled på sjukhus, säger Magnus Jansson Klarin, polisens presstalespersson, till SVT.

Två personer har dött efter en allvarlig händelse i Uppsala konsert och kongress. Foto: Henrik Montgomery/TT

Den avlidne personen som fallit inne i konsertbyggnaden är en man i 80-årsåldern, och personen som träffades av mannen och som senare avled av sina skador är en man i 60-årsåldern.

Även en kvinna i 60-årsåldern är skadad, men ska inte ha fått livshotande skador, uppger polisen på sin hemsida.

Polisen misstänker inte brott

Man misstänker inte att något brott ligger bakom fallet på Uppsala konsert och kongress.

"Polisen har i nuläget ingen anledning att tro att ett brott föreligger mannens fall", skriver polisen på sin hemsida och uppger samtidigt att man upprättat en anmälan om vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

Uppsala konsert och kongress utrymdes

Konserthuset, där ABBA-föreställningen "Thank you for the music" skulle ha inletts klockan 19.30, har nu utrymts. Drygt 1 000 personer ska ha befunnit sig inuti Uppsala konsert och kongress vid händelsen.

Konsertarrangören: "Alla är i chock"

I ett inlägg på Facebook kommenterar nu arrangören bakom konserten, MTLive, det inträffade.

"Det vi vet är att någon hoppat/fallit högt upp i arenan och träffat andra människor i fallet. Polisen har utrymt arenan", skriver de och fortsätter vidare:

"Just nu vet vi inte så mycket mer, alla befinner sig i chock och vi ber om att få återkomma med mer infon när vi vet mer."



Texten uppdateras.