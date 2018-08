Den svenska sommaren har varit den varmaste på över 260 år. Men det har också ställt till med allvarliga problem så som stora skogsbränder på flera håll i landet – här kan du läsa mer om skogsbränderna i Sverige.

Men nu när sommaren börjar lida mot sitt slut och hösten börjar smyga sig på kanske det kan vara roligt att veta var i landet det var mest sol i sommar? För det avslöjade nämligen TV4-meteorlogen Peter Kondrup i TV4Nyheterna i lördags.

Under nio veckor (mellan den 16 juni till 17 augusti) har man vid de 17 mätstationerna tagit fram var det har varit mest sol i Sverige.

Öland i topp

På första plats hittar vi Ölands norra udde som under perioden man mätte har haft hela 726 soltimmar. Men de som hamnade på andra plats var inte långt ifrån. I Luleå har man haft 725 soltimmar, men det räckte alltså inte till en vinst.

På tredje plats hittar vi Karlskrona som haft 709 soltimmar och Visby med sina 705 soltimmar på en fjärdeplats. På femte plats hamnade Nordkloster med 693 timmar och Stockholm på en sjätte plats, där man har haft 690 soltimmar i sommar. På plats sju, åtta, nio och tio hittar vi Umeå, Borlänge, Karlstad och Norrköping.

Förra året hamnade Ölands norra udde också högt upp, men de 643 soltimmarna man hade då räckte inte till en förstaplats, utan en andraplats. För sommaren 2017 hamnade Hoburg på Gotland på första plats med 645 soltimmar.

Men nu börjar sommaren leda mot sitt slut och hösten kommer snart vara här. Den meteorologiska definitionen av höst är när dygnsmedeltemperaturen är sjunkande under en period på fem dygn och det ska vara under 10 plusgrader men inte under 0 grader.

Här kan du läsa mer om när hösten brukar komma till Sverige.

Men enligt ny forskning kan det även vara så att de kommande fem åren kommer att vara vanligt varma. Här kan du läsa mer om det.