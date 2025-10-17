Undvik bedragaren – så skyddar du dig

Finansinspektionens varningslista redogör för vilka varningar som utfärdats gentemot aktörer som ägnar sig åt bedräglig verksamhet.

Du som konsument behöver dock alltid vara medveten om att bedragare snabbt kan byta namn och kalla sig för något annat, för att på så sätt gå under radarn tills de upptäcks på nytt.

Lämna aldrig ut dina kortuppgifter eller personlig information.

Ha unika lösenord till inlogg på viktiga tjänster, exempelvis mejlen, banken etc.

Låt aldrig någon fjärrstyrs din dator eller telefon.

Finansinspektionens tipsar om sju punkter för dig att ha koll på, för att på så sätt undvika att utsättas för bedrägeri:

Kom alltid ihåg att snabba och enkla investeringar inte existerar.

Var skeptisk om du blir kontaktad.

Skydda ditt BankID.

Kontrollera om företag har rätt tillstånd.

Var uppmärksam i sociala medier, bluff-annonser förekommer.

Betala aldrig avgifter på förhand när du lånar pengar.

Var extra vaksam om du redan blivit lurad tidigare.

Källa: Polisen & Finansinspektionen