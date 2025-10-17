Nyheter24
Har din Swish sett konstig ut? Du kan ha blivit lurad

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 12:58
Swish och kvinna med mobil.
Just nu skickas falska sms från "Swish" ut. Foto: Henrik Montgomery/TT & Pexels

Just nu florerar ett sms från bedragare som utger sig för att komma från betaltjänsten Swish.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Swish, Bedrägerier

Efter en nedgång under 2024, så ökar bedrägerierna igen. Under årets första sex månader anmäldes 116 046 bedrägeribrott, vilket är en ökning med tre procent jämfört med 2024, enligt en rapport från BRÅ. 

Den typen av brott som ökade mest är kortbedrägeri utan fysiskt kort, som kan genomföras om gärningsmannen har kommit över kortuppgifterna genom skimning eller att fotografera kortet. 

Bara den här veckan har Nyheter24 skrivit om tre olika typer av bedrägerier: 

Många bedragare riktar in sig på äldre. Foto: Caisa Rasmussen / TT
Undvik bedragaren – så skyddar du dig

Finansinspektionens varningslista redogör för vilka varningar som utfärdats gentemot aktörer som ägnar sig åt bedräglig verksamhet.

Du som konsument behöver dock alltid vara medveten om att bedragare snabbt kan byta namn och kalla sig för något annat, för att på så sätt gå under radarn tills de upptäcks på nytt.

  • Lämna aldrig ut dina kortuppgifter eller personlig information.
  • Ha unika lösenord till inlogg på viktiga tjänster, exempelvis mejlen, banken etc.
  • Låt aldrig någon fjärrstyrs din dator eller telefon.

Finansinspektionens tipsar om sju punkter för dig att ha koll på, för att på så sätt undvika att utsättas för bedrägeri:

  • Kom alltid ihåg att snabba och enkla investeringar inte existerar.
  • Var skeptisk om du blir kontaktad.
  • Skydda ditt BankID.
  • Kontrollera om företag har rätt tillstånd.
  • Var uppmärksam i sociala medier, bluff-annonser förekommer.
  • Betala aldrig avgifter på förhand när du lånar pengar.

Var extra vaksam om du redan blivit lurad tidigare.

Källa: Polisen & Finansinspektionen


Bluff-sms från "Swish" 

Betaltjänsten Swish har flera gånger gått ut och varnat för att bedragare använder företaget för att lura till sig pengar – och nu är det dags igen. 

Ett meddelande som ser ut att komma från Swish skickas just nu ut till privatpersoner där det står:

”Din Swish-verifiering är inte slutförd. För att undvika begränsningar av ditt konto, vänligen slutför verifieringen här:”

Använder uppmanas sedan att klicka på en länk.

– Vi har bra koll på den här typen av bedrägeriförsök och följer dem noggrant. Just det här sms:et håller vi nu på att utreda vidare, skriver Jenny Ragnartz i ett mejl till Nyheter24.

Vad som händer om användaren trycker på länken är inte känt, men det ska man absolut inte göra. 

– Det som är viktigt för användarna att veta är att vi på Swish aldrig ringer upp eller sms:ar dem. Om någon kontaktar en användare och uppger att de kommer från Swish är det viktigt att de inte svarar på sms:et, inte klickar på några länkar och avslutar samtalet om någon ringer upp. Om de känner sig oroliga råder vi dem att kontakta sin bank och polisanmäla ärendet, skriver Ragnartz.

Foto: Oscar Olsson/TT
