Varför ska man ens leva om man är tjock?

Vad smala vita tjejer på Instagram som just nu rider på den kroppspositiva vågen måste förstå är att ni tar väldigt stor plats i en kamp som är skapad av och för tjocka människor. Men ja, alla lider av den smal- och kroppshets som råder och ja självklart kan en normativ tjej ha osäkerheter kring sin kropp eller vara ätstörd och självklart får man prata om det, men om du som smal har skapat dig en plattform där du pratar om KROPPEN lämna då också rum för THE REAL ISSUE. Att tjocka människor är förtryckta i vårt samhälle, diskrimineras i vården, får lägre löner och har svårare att få jobb. Inte hittar kläder i vanliga butiker. Får inte plats i stolar. Diskrimineras i dejtingvärlden och har mkt svårare att träffa ngn. Det är jobbigt att inte gilla sin spegelbild men det är inget mot att kriga med att gilla din spegelbild men ändå hatas av det samhälle du lever i. När smala gör en ”Instagram vs reality” post så är det fruktansvärt privilegierat. Att ens kunna välja vinklar att se smal ut i eller välja att pressa fram valkar på din mage och posta det som någon slags reality när tjocka människors reality är att vi absolut inte KAN välja vinklar? När tjocka människors REALITY är att de är oroliga när de är ute bland folk och blir hotade av människors äcklade blickar och kommentarer. Om du på allvar vill göra skillnad på ytliga Instagram - förändra ditt bildspråk och posta oposerande bilder i ditt flöde utan att ens kommentera det. Skippa kollaget. Och lyft förtrycket mot tjocka på din plattform. Lyft tjockas röster, prata om den strukturella diskrimineringen mot tjocka kroppar. En regel gäller ju för all form av aktivism. Den som är priviligerad ska lämna plats för den som förtrycks. Kroppsaktivismen handlar inte om individens frigörelse från kroppskomplex. Kroppsaktivism går ut på att krossa de normer som bestämmer hur en kropp ska se ut och jobbar mot att alla ska ha samma rättigheter. När normativa personer tar såhär stor plats som de faktiskt gör i den här kampen så blir det ju helt kontraproduktivt. Normerna blir befästa snarare än motarbetade och det är faktiskt att bidra till den struktur vi krigar för att bekämpa. KÄRLEK❤️