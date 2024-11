Då blir elen dyrare – så påverkas du och din elbil

Räkneexempel: Elbilsägare

Elbilsägare som kör 1 000 mil per år mer en förbrukning på 2,5 kWh per mil: 35 kronor per år



Räkneexempel: Villaägare2

Villägare med en förbrukning på 20 000 kWh per år: 280 kronor per år



Räkneexempel: Lägenhetsinnehavare

Lägenhetsinnehavare med en förbrukning på 5 000 kWh per år: 70 kronor per år