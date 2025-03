Det viktigaste att kolla med en begagnad elbil

Ett frågetecken

Batteriet försämras med tiden

– Om du köper från en återförsäljare måste du be säljaren att ange batterihälsan i avtalet. Du kan be återförsäljaren att kontrollera batteritillståndet när du besöker verkstaden. Det tar bara fem minuter. Men köper du av en privatperson måste du förmodligen göra jobbet själv och använda en felkodsläsare. Inte alla diagnostiska skannrar visar batterihälsa, så se till att välja en som gör just det, säger Parr.