Djuren kan gnaga sönder din bil – då får du ingen ersättning

Publicerad: 17 aug. 2025, kl. 07:00
Femhundralappar på ett bord, juristen Sofia Ulriksson och bilar på parkering
Är den invasiv arten stenmård framme och orsakar skador på din bil kan det bli en dyr historia. Foto: Henrik Montgomery/TT, Pressbild/Konsumenternas försäkringsbyrå och Adam Ihse/TT

En invasiv art gör stor skada på bilar i vissa delar av Sverige – och risken finns att försäkringen inte täcker det som blir förstört.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

I Sverige finns det flera invasiva arter, vilka Naturvårdsverket definierar som arter som "med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda".

Och sedan 2018 är det en invasiv art som ställt till med stora problem i sydöstra Sverige.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Stenmårdar kan orsaka skador på bilar

Det handlar om stenmården, som ursprungligen kommer från Central- och Sydeuropa och Asien och som sedan flera år tillbaka synts till i bland annat trakterna kring Blekinge och Skåne.

Och arten kan alltså orsaka skador – inte minst på fordon. 

– Deras hobby är att gnaga sönder elkablar i bilar, har Per-Arne Åhlén, projektledare för invasiva arter på Jägareförbundet, tidigare sagt till SVT

Per-Arne Åhlén. Foto: Johan Nilsson/TT
Skador från stenmård täcks inte alltid av försäkringen

Stenmårdens "hobby" riskerar att bli en riktigt dyr historia för fordonsägarna som faller offer för djuren. Möjligheten till ersättning varierar nämligen. 

– Det spelar roll vad för skador och var skadorna har uppstått på bilen. Skador orsakade av djur brukar vara undantaget på allrisk eller drulle och gäller för skador i bilen, kupé, bagageutrymme. Har en stenmård tagit sig in i bilen och skadat inredning kommer ingen ersättning utgå, säger Sofia Ulriksson, jurist vid Konsumenternas försäkringsbyrå, till Nyheter24 och fortsätter: 

– Normalt ersätter försäkringsbolagen enbart skador på maskin och elektronik som beror på oväntat internt fel. Här är det inte säkert att skada av djur, som stenmård, skulle ersättas, eftersom den kommer utifrån in i bilen. Även undantag för skador orsakade av djur kan finnas i maskin och elektronik. 

Med detta sagt kan det, enligt Ulriksson, vara värt att åtminstone prova att anmäla maskinskador orsakade av stenmård till försäkringsbolaget. 

– Några försäkringsbolag ersätter maskin- och elektronikskada som orsakas av djur i vissa fall.

Foto: Mickan Mörk/TT

Då kan du få ersättning

Den som har helförsäkring där vagnskada ingår kan dock få ersättning.

– Vagnskada gäller för utsidan av bilen och för skador som beror på yttre omständigheter. Skulle du krocka med en stenmård och det blir skador på bilens utsida kan du få ersättning. Det kan även finnas en lägre självrisk vid viltkollision, säger Sofia Ulriksson. 

