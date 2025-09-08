Nyheter24
Nyheter /Motor /Körkort

5 nya lagar för bilägare under 2025

Publicerad: 8 sep. 2025, kl. 17:37
En elbil står och laddar, en svensk flagga och en person som håller i en plånbok med ett svenskt körkort i.
Här är fem nya lagar under 2025 som påverkar bilägare. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Henrik Montgomery/TT & Erik Simander/TT

Nyheter24 sammanställer fem viktiga lagändringar som trätt i kraft under 2025, och som på ett eller annat sätt kan beröra bilägare och bilförare i Sverige.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

1. Nya synkrav för körkort

Från och med 1 februari 2025 gäller nya regler om krav på synfält i trafiken. 

"Reglerna innebär att kraven för vilka synfältsnedsättningar som accepteras sänks. Reglerna påverkar dig som har en synfältsnedsättning och som vill skaffa körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation", skriver Transportstyrelsen på sin hemsida.

Reglerna kan även påverka dig som tidigare fått ditt körkort återkallat på grund av synfältsnedsättningar. För att få ditt ärende prövat utifrån de nya gränsvärdena för synfält måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd med ett intyg om din syn.

Enligt Transportstyrelsen kommer fler personer klara synfältskraven nu när det nya reglerna trätt i kraft. Men det betyder inte att du som inte uppfyller kraven kommer ha möjlighet att ta körkort, oavsett hur väl du själv anser att du kan kompensera för ditt synbortfall. 

LÄS MER: Köra bil utan att ha körkortet med dig – det säger lagen

2. Slopad malus för husbilar

Sedan 2018 har vissa husbilar, genom bonussystemet för malus-skatt, fått förhöjd fordonsskatt under de första tre åren. Husbilarna beskattades på samma nivå som en lätt lastbil, trots att den i regel inte körs i närheten av lika många mil på ett år. 

1 februari 2025 slopades malus på husbilar, vilket bland annat Husbilslandet rapporterat om. Ändringen gäller både nya fordon och de som redan är i bruk. 

LÄS MER: Husbilar kan stoppas – men inte med dessa skyltar

3. Malusskatt införs för etanolbilar

Till skillnad från nya husbilar som undantas malus från och med i år, så beslutade Riksdagen om att införa malus för nya etanolbilar från och med 1 februari. Detta innebär en förhöjd årlig fordonsskatt för etanolbilar (E85), som nu beskattas på sina koldioxidutsläpp på samma sätt som bensinbilar gör. 

Äger du en etanolbil som tagits i trafik före regeländringen den 1 februari? Då gäller det gamla regelverket.

LÄS MER: Ändrad skatt för dessa bilar 2025

4. Krav på laddstolpe på matbutiken och arbetsplatsen

Som en del av ett nytt EU-direktiv måste arbetsplatser och kommersiella byggnader (till exempel matbutiker, köpcentrum och idrottshallar) med fler än 20 parkeringsplatser ha minst en laddningsstolpe för eldrivna fordon. 

Det retroaktiva kravet gäller befintliga och nya byggnader från 1 januari 2025, och gäller vare sig de 20 parkeringsplatserna är inomhus eller utomhus. 

Enligt Ellevio kan de nya reglerna innebära att fastigheter behöver göra om delar av sin elanläggning. I de fallen finns det bidrag att söka. 

Helt enkelt: Det blir lättare för dig med elbil att hitta laddstolpar – men kräver att kommersiella anläggningar vidtar åtgärd. 

LÄS MER: Ny parkeringslag ska börja gälla – kritiseras av Ica-handlare

5. Sänkt skatt på bensin och diesel

Den 1 januari 2025 meddelade riksdagen om en skattesänkning på bensin och diesel. Energiskatten på bensin sänktes då med 35 öre per liter och energi- och koldioxidskatten för diesel sänktes med 170 kronor per kubikmeter. 

Den 1 juli skedde ytterligare en sänkning, och dessa nivåer kommer förbli oförändrade under hela 2025 och 2026. 

Såhär skrev Riksdagen om de nya sänkningarna i sin budgetproposition om skattefrågor för 2025.

  • För bensin: "Energiskatten på bensin sänks den 1 januari 2025 med 35 öre per liter jämfört med den nivå som tidigare beslutats för 2025. Vidare sänks energi­skatten på bensin (utom alkylatbensin) med ytterligare 32 öre per liter den 1 juli 2025."
  • För diesel: "Energi- och koldioxidskatten på diesel (utom på s.k. lågbeskattad olja) sänks den 1 januari 2025 med sammanlagt 170 kronor per kubikmeter jämfört med den nivå som tidigare beslutats för 2025. Den 1 juli 2025 sänks energiskatten på diesel (utom lågbeskattad olja) med ytterligare 320 kronor per kubikmeter. "

LÄS MER: Sänkt skatt på bensin – ändå skenar priserna: "Rejäl risk

