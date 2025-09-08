5 nya lagar för bilägare under 2025

Nyheter24 sammanställer fem viktiga lagändringar som trätt i kraft under 2025, och som på ett eller annat sätt kan beröra bilägare och bilförare i Sverige.

1. Nya synkrav för körkort

Från och med 1 februari 2025 gäller nya regler om krav på synfält i trafiken.

"Reglerna innebär att kraven för vilka synfältsnedsättningar som accepteras sänks. Reglerna påverkar dig som har en synfältsnedsättning och som vill skaffa körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation", skriver Transportstyrelsen på sin hemsida.

Reglerna kan även påverka dig som tidigare fått ditt körkort återkallat på grund av synfältsnedsättningar. För att få ditt ärende prövat utifrån de nya gränsvärdena för synfält måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd med ett intyg om din syn.

Enligt Transportstyrelsen kommer fler personer klara synfältskraven nu när det nya reglerna trätt i kraft. Men det betyder inte att du som inte uppfyller kraven kommer ha möjlighet att ta körkort, oavsett hur väl du själv anser att du kan kompensera för ditt synbortfall.

2. Slopad malus för husbilar

Sedan 2018 har vissa husbilar, genom bonussystemet för malus-skatt, fått förhöjd fordonsskatt under de första tre åren. Husbilarna beskattades på samma nivå som en lätt lastbil, trots att den i regel inte körs i närheten av lika många mil på ett år.

1 februari 2025 slopades malus på husbilar, vilket bland annat Husbilslandet rapporterat om. Ändringen gäller både nya fordon och de som redan är i bruk.

3. Malusskatt införs för etanolbilar

Till skillnad från nya husbilar som undantas malus från och med i år, så beslutade Riksdagen om att införa malus för nya etanolbilar från och med 1 februari. Detta innebär en förhöjd årlig fordonsskatt för etanolbilar (E85), som nu beskattas på sina koldioxidutsläpp på samma sätt som bensinbilar gör.

Äger du en etanolbil som tagits i trafik före regeländringen den 1 februari? Då gäller det gamla regelverket.

4. Krav på laddstolpe på matbutiken och arbetsplatsen

Som en del av ett nytt EU-direktiv måste arbetsplatser och kommersiella byggnader (till exempel matbutiker, köpcentrum och idrottshallar) med fler än 20 parkeringsplatser ha minst en laddningsstolpe för eldrivna fordon.

Det retroaktiva kravet gäller befintliga och nya byggnader från 1 januari 2025, och gäller vare sig de 20 parkeringsplatserna är inomhus eller utomhus.

Enligt Ellevio kan de nya reglerna innebära att fastigheter behöver göra om delar av sin elanläggning. I de fallen finns det bidrag att söka.

Helt enkelt: Det blir lättare för dig med elbil att hitta laddstolpar – men kräver att kommersiella anläggningar vidtar åtgärd.

5. Sänkt skatt på bensin och diesel

Den 1 januari 2025 meddelade riksdagen om en skattesänkning på bensin och diesel. Energiskatten på bensin sänktes då med 35 öre per liter och energi- och koldioxidskatten för diesel sänktes med 170 kronor per kubikmeter.

Den 1 juli skedde ytterligare en sänkning, och dessa nivåer kommer förbli oförändrade under hela 2025 och 2026.

Såhär skrev Riksdagen om de nya sänkningarna i sin budgetproposition om skattefrågor för 2025.