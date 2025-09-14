Räckviddsångest ökar bland elbilister

Elbilarna går längre än någonsin och Norge har ett av världens bästa laddnät. Ändå ökar rädslan för att batteriet ska ta slut.

Norska elbilsföreningen förklarar varför.

Elbilar dominerar i Norge

Elbilar är en riktig framgångssaga i Norge. I augusti var hela 97 procent av alla nya bilar eldrivna, vilket är världsrekord. Landet har också längst erfarenhet av elbilar och flest elbilar per invånare i världen.

Utvecklingen har varit snabb. På tio år har räckvidden i snitt fördubblats och laddnätet är i dag ett av världens mest välutbyggda. Trots det upplever allt fler norrmän så kallad räckviddsångest.

Fler oroar sig – särskilt nybörjare

En ny rapport från Norska elbilsföreningen, Norsk elbilforening, visar att 18 procent av förarna ofta känner räckviddsångest.

År 2020 låg siffran på 14 procent. Bland nya elbilister är utvecklingen ännu tydligare. För fem år sedan svarade 15 procent att de kände oro, i dag är siffran uppe på 24 procent.

– Man skulle tro att utvecklingen gått åt andra hållet. Bilarna har bättre räckvidd och laddnätet är starkare än någonsin, säger Christina Bu, generalsekreterare i Norsk elbilforening.

Eftersläntrarna tvekar

Förklaringen finns i vilka som nu köper elbil. Enligt Bu handlar det om så kallade eftersläntrarna, bilister som väntat länge med att byta till el och som nu förväntar sig att elbilen ska fungera exakt som en vanlig bil.

– De som var tidigt ute var motiverade och mer förlåtande mot barnsjukdomar. De som byter nu har ofta andra förväntningar och är mer skeptiska, säger Bu.

Tidigare undersökningar visar att ju längre tid man kört elbil, desto tryggare blir man.

Ekonomin avgör

För att vinna över även de mest tveksamma menar elbilföreningen att elbilar fortsatt måste löna sig ekonomiskt.