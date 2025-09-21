Nyheter24
Hyundais drag: Lovar elbil som går 96 mil

Publicerad: 21 sep. 2025, kl. 15:45
Uppdaterad: 21 sep. 2025, kl. 15:46
Hyundai satsar på elbilar med räckviddsförlängare. Foto: Ahn Young-joon/AP/TT & AP

Hyundai planerar en elbil som har en bensinmotor för att ladda batteriet. Lanseringen väntas 2027 och räckvidden blir hela 960 kilometer.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapportera danska Input Mag.

Elbil med bensinmotor som backup

På sin Investor Day i New York bekräftade Hyundai att de siktar på att lansera en så kallad EREV, Extended Range Electric Vehicle. Det är i grunden en elbil med en liten bensinmotor som inte driver hjulen, utan enbart laddar batteriet under färd och således agerar generator.

Resultatet blir en bil som rent kördynamiskt upplevs som en elbil, kör tyst och kan laddas hemma men som ändå har en bränsletank till hands om man missar att koppla in sladden.

Hyundai lovar över 96 mils total räckvidd vilket slår de flesta rena elbilar på marknaden.

Mindre batteri, lägre pris

I stället för gigantiska batterier på runt 100 kWh satsar Hyundai på mindre batteripack på 30 till 40 kWh.

Det betyder lägre vikt och i teorin ett billigare pris för konsumenten.

Teknologin ska rullas ut både hos Hyundai och koreanernas lyxmärke Genesis.

En mellanväg i en tuff tid

EREV-tekniken är redan populär i Kina, särskilt bland stora suvar och pickuper där tunga batterier inte alltid är den bästa lösningen. Även amerikanska tillverkare som Scout och Ram utvecklar liknande lösningar.

För skeptiker till ren eldrift kan Hyundais lösning bli en lockande kompromiss. Elbilens tysta gång och billiga drift möter tryggheten i att alltid ha bensin att falla tillbaka på.

Framtidens lösning?

Hyundai har hittills haft stor framgång med sina rena elbilar men försäljningen har mattats av i framför allt USA. Räckviddsförlängaren kan bli en vettig bro tills batteritekniken tar nästa stora kliv.

BMW var tidiga med just räckviddsförlängare i form av BMW i3 REX men la tidigt ner modellen.

Anledning sägs vara att drivlinan är för komplex med för många beståndsdelar. Nu har alltså konceptet fått en nytändning och frågan är om det blir lika populärt i Europa som i Kina.

