Nu får du köra med vinterdäck – dessa lagar måste du följa

Nu är det officiellt tillåtet att köra med vinterdäck på bilen. Men vad gäller egentligen kring mönsterdjup och typ av däck på din bil? Det har Nyheter24 tagit reda på.

Den 1 oktober blev det tillåtet att framföra bilen med dubbdäck. Från och med den 1 december är det dock krav på att använda vinterdäck vid vinterväglag om du ska köra bil. Kravet gäller fram till och med den 31 mars.

”Mellan 1 december och 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag. Det är förbjudet att använda dubbdäck under tidsperioden 16 april - 30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag”, redogör polisen för på sin hemsida.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Du måste följa lagar och regler för dina vinterdäck

Med bakgrund av den årstid vi nu befinner oss i har polisen riktat information till alla bilister som man ska bära med sig inför vintern.

Annons

Inledningsvis uppger myndigheten att vinterväglag anses det vara om det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan eller vägrenen. Och när man hänvisar till vinterdäck, då menar polisen dubbdäck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Viktigt att bära med sig är att det inte får förekomma att din bil har både dubbade och odubbade däck på.

Skulle du därtill köra bil med ett tillhörande släp där bak så gäller följande: om bilen du kör har dubbade däck, då måste även släpet ha dubbade däck – när det råder vinterväglag. Skulle bilen du kör istället ha friktionsdäck och det råder vinterväglag, då får släpet ha antingen dubbdäck eller friktionsdäck. Men här är det extra viktigt att vara införstådd med att släpet inte får ha sämre väggrepp än vad bilen har. Detta för att undvika att släpet sladdar när du behöver bromsa.

Detta mönsterdjupet ska du ha på vinterdäcket – skiljer sig åt

När det gäller mönsterdjup på vinterdäcken gäller olika regler för olika däck och fordon.

Personbilar och andra lätta fordon med en totalvikt upp till och med 3,5 ton måste ha minst tre millimeter i mönsterdjup på däcken. Detsamma gäller släpvagnar som dras efter dessa fordon.

Lastbilar, bussar och personbilar av typen klass 2 – med en totalvikt på över 3,5 ton, måste ha ett mönsterdjup på minst fem millimeter. Kravet gäller för samtliga däck på fordonet, redogör polisen för på hemsidan.