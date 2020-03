Ebba Busch om vreden mot Jimmie Åkesson: "Tramsigt"

Under lördagen beslutade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att öppna gränserna mot Europa.

Sedan dess har tiotusentals migranter försökt ta sig från Turkiet över gränsen till Europa, främst genom Grekland.

Under onsdagen stod Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson vid gränsen – och uppmanade migranter att inte resa till Sverige.

”Sweden is full. Don't come to us! We can't give you more money or provide any housing. Sorry about this message", stod det i flygblad som Åkesson delade ut.

Jimmie Åkesson. Bildkälla: Twitter/@jimmieakesson

Nu riktas hård kritik mot SD-ledaren.



Åkessons försvar

Senare under onsdagen stod det klart att Åkesson polisanmäls.

Detta då han signerat flygbladen med "Sverigedemokraterna och det svenska folket", något som advokaten Behrang Eslami har invändningar emot.

– Det handlar om ett osant intygande, jag är en del av svenska folket och jag står inte bakom det som står angivet på flygbladen, säger Eslami till Aftonbladet.

Åkesson försvarar dock signeringen och menar att partiet "talar för den breda majoriteten", något du kan läsa mer om här.

Under torsdagen ska flera polisanmälningar kommit in gentemot Åkesson.

Jimmie Åkesson vid gränsen. Bildkälla: Sverigedemokraterna

Ebba Buschs kritik

Nu har även politiker hoppat på kritik-tåget.

Under torsdagen kallar Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin SD-ledarens beteende för "iskyla" och "förakt", något du kan läsa mer om här.

Nu kritiserar även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch initiativet.

– Jag tycker att det är oseriöst, tramsigt utav Jimmy Åkesson, säger KD-ledaren till Expressen.

Hon säger dock även att Sverige bör informera migranter om vilka "som får komma till Sverige och inte".

– Så att vi trycker tillbaka desinformationen som Turkiet nu sprider om att vem som helst får komma till Sverige, för så är det inte, säger Ebba Busch till Expressen.

