Samsung skrotar klassiska funktionen – så påverkas din mobil

Den 5 december gick Samsung ut med detaljer kring den kommande, Android 15-baserade uppdateringen One UI 7.

Bland de största förändringarna ingår flera nya AI- och säkerhetsfunktioner samt en omdesignad hem- och låsskärm, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Betaversionen av One UI 7 är nu tillgänglig på vissa Galaxy-enheter i Tyskland, Indien, Sydkorea, Polen, Storbritannien och USA. Svenska Samsung-användare kommer få vänta tills den färdiga versionen lanseras någon gång under första kvartalet 2025.

Hemskärmen, One UI 7. Foto: Samsung

Samsung-funktionen tas bort

Med One UI 7, precis som de flesta uppdateringar, har Samsung fokuserat på att lägga till nya funktioner, snarare än att ta bort existerande.

Men en särskild funktion verkar inte längre finnas kvar i One UI 7, något som Android Authority var först med att uppmärksamma.

Samsung One UI. Foto: Tamer Adel / Alamy / Stella Pictures

Widgets i Samsung

I tidigare Samsung-versioner går det klicka på klockan på låsskärmen för att få upp en lista av stora widgets.

Dessa ger information om vädret, kalendern, vilken musik du spelar, eller något annat som du själv kan ställa in i mobilens inställningar.

Men med One UI 7 kommer detta inte längre fungera. Att klicka på låsskärmens klocka kommer nämligen bara visa just klockan, och inga widgets, skriver sajten.

Ersättaren

I stället kan du, när du laddat ner One UI 7, lägga in mindre widgets på skärmen precis under klockan. De ger mindre information än de större widgetsen, men kan ändå vara trevliga att ha på din låsskärm.

För att ställa in dessa mini-widgets räcker det med att du håller in var som helst på låsskärmen och sedan lägger till de widgets du vill ha – till exempel batteri, kalender eller kamera.

Som sagt kommer detta gälla först när din telefon nås av One UI 7 tidigt 2025.

