USA tonar ner överhängande hot mot Odessa

Tidigare under söndagen varnade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att Ryssland förbereder ett anfall mot den historiska hamnstaden Odessa, med runt en miljon invånare.

— Det kommer att bli ett krigsbrott, ett historiskt brott, sade Zelenskyj.

Men risken för ett ryskt anfall med amfibiefordon i absolut närtid tonas ner av USA:s senaste underrättelseinformation, rapporterar BBC.

Den militära situationen på marken har inte förändrats på något betydande sätt det senaste dygnet, konstaterar oberoende Institute for the Sudy of War (ISW), i sin senaste uppdatering.

"Ryska styrkor fortsätter med insatser öster och väster om Kiev, väster om Charkiv och mot Mykolayiv-Odessa, men har avvaktat med storskaliga markattacker", skriver institutet.

ISW uppger att Ryssland intensifierat flyg- och artillerianfallen mot civila mål, medan ukrainska styrkor gjort ett motanfall i närheten av den omringade staden Mariupol.

"Ukrainska flygvapnet och luftförsvarsstyrkor fortsätter att fungera, och orsakar skada på ryska marktrupper och stör ryska flyg- och robotinsatser", skriver ISW.

Pentagon uppskattar att omkring 600 ryska robotar har avfyrats sedan invasionen inleddes den 24 februari och att ungefär 95 procent av de ryska styrkorna som har varit samlade vid den ukrainska gränsen har satts in i offensiven och gått in i Ukraina.