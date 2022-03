Åtalas för landsförräderi – stred för IS

Fallet är historiskt eftersom det enligt statsadvokat Lise-Lotte Nilas är första gången det väcks åtal för brott mot en särskild paragraf om landsförräderi.

Den danska åklagarmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att mannen deltagit i strider för IS i den väpnade konflikten i Syrien där den danska staten var en av parterna på den motsatta sidan.

Statsadvokaten anser att brottet är "särskilt grovt, eftersom det har pågått under en lång period och eftersom han har deltagit i strider".

31-åringen är även misstänkt för andra terrorbrott. Bland annat uppges han ha framfört terrorhot och uppmanat andra att begå terrorhandlingar mot namngivna danskar.

Under 2014 ska mannen också ha försökt värva andra personer till IS och under 2016–2017 tros han ha befunnit sig i ett konfliktområde i Syrien.

Mannen anhölls i november 2019 efter att ha blivit utlämnad från Turkiet och har sedan dess suttit häktad.

Enligt paragrafen, som trädde i kraft i december 2015, kan danska medborgare som deltar i en väpnad konflikt där den danska staten är en motpart åtalas för landsförräderi. Vid särskilt försvårande omständigheter kan en åtalad dömas till livstids fängelse.