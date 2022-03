Putin till Lukasjenko: Samtalen går framåt

"Det görs vissa positiva framsteg, så långt som förhandlarna från vår sida informerat mig", säger Putin enligt uttalanden från mötet.

De två presidenterna träffades under fredagen för att diskutera utvecklingen i Ukraina. Belarus som allt mer har börjat fungera som en rysk lydstat har låtit Ryssland gå in i Ukraina via belarusiska gränsen i kriget som pågått i över två veckor.

Ryska och ukrainska delegationer har tre gånger mötts i Belarus för att nå en lösning på konflikten. När Rysslands och Ukrainas utrikesministrar träffades under torsdagen nåddes ingen uppgörelse om eldupphör, däremot var ministrarna överens om att samtalen i Belarus ska fortsätta.