Flyglarm över stora delar av Ukraina

Från Odessa i söder till Sumy i norr och Zjytomyr i väster har flyglarmen hörts under natten och morgonen. Dnipro i sydöst och Charkiv tillhör också de drabbade städerna. Sammanlagt har de ljudit i 15 ukrainska regioner, enligt BBC.

Reportrar på plats i Kiev vittnar om att det hörts kraftig artilleribeskjutning under natten, rapporterar såväl BBC som CNN.

Satellitbilder tagna under fredagen visar kratrar, brinnande byggnader och förstörda hem i staden Mostjun, strax nordväst om Kiev. På en bild syns bland annat en rysk artilleribataljon öppna eld, enligt Maxar Technologies, som har tagit bilderna.

Det oberoende Insitute for the Study of War (ISW) bedömer att de ryska styrkorna trots allt inte gjorde några betydande framsteg på marken det senaste dygnet. De omfattande styrkorna utanför Kiev verkar fortsätta sitt försök att omringa huvudstaden, men nöjde sig under fredagen med att framför allt omgruppera och fylla på förråden.

Borgmästare kidnappad

Samtidigt rapporteras borgmästaren Ivan Fedorov i staden Melitopol i sydöstra Ukraina ha kidnappats av ryska styrkor, som intog staden i början av kriget.

Fedorov ska enligt Ukraina ha förts bort när han besökte stadens kriscentrum, rapporterar AFP. En video som publicerats på sociala medier av president Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Tymosjenko visar hur en man med huvudet täckt förs ut från en byggnad av soldater.

"En grupp på tio ockupanter kidnappade borgmästaren i Melitopol, Ivan Fedorov", skriver Ukrainas parlament på Twitter.

"Han vägrade att samarbeta med fienden", tillägger man.

Zelenskyj själv uppger i ett filmklipp på sociala medier att borgmästaren kidnappats, och kallar det för en ny nivå av terror.

— Uppenbarligen är det här ett tecken på svaghet hos de invaderande, säger presidenten.

Anfall mot Mykolajiv

I södra Ukraina anfölls också Mykolajiv under fredagskvällen, efter flera lugna dagar. Mykolajiv ligger vid Svarta havet och ses som strategiskt viktig och en potentiell inkörsport till den större hamnstaden Odessa.

Ryska styrkor har i två veckor försökt att inta staden, men ukrainska soldater har slagit tillbaka dem.

— Ryssarna känner inte vårt territorium, och deras taktik är baserad på taktik från 1941. Modern stridsföring är väldigt annorlunda från den tidens. Som tur är valde Ukraina en europeisk riktning; vi har haft mycket gemensam träning och instruktörer från Europa. Det ger oss en fördel, säger generalmajor Dmitryj Martjenko, som ansvarar för stadens försvar, till The Christian Science Monitor.

I fredagskvällens anfall skadades bland annat ett cancersjukhus, enligt The New York Times. Regiontoppen Vitalij Kim uppger enligt tidningen att ett shoppingcenter, kafé och ett bostadshus också träffats i striderna.

Evakueringarna fortsätter

Under fredagen fortsatte evakueringarna från flera ukrainska städer, men endast 7 000 civila lyckades ge sig av, enligt president Zelenskyj, jämfört med sammanlagt runt 100 000 de två tidigare dagarna.

Ännu har inga civila lyckats ta sig ut från den belägrade staden Mariupol, men ytterligare försök ska göras under lördagen, enligt den ukrainska ledningen.

Samtidigt fortsätter antalet civila dödsoffer att stiga.

"Belägrade Mariupol är nu den värsta humanitära katastrofen på jorden. 1 582 döda civila på tolv dagar, till och med begravda i massgravar," skriver Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba på Twitter.