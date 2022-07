Shinzo Abes morfar var premiärminister Nobosuke Kishi, vars bror Eisaku Sato också suttit på posten.

Hans far och farfar var båda högt uppsatta i Liberaldemokratiska partiet. Shintaro Abe, Shinzos far, var en ledande kandidat för premiärministerposten innan han drogs in i en rekryteringsskandal.

Shinzo Abe studerade statsvetenskap vid Seikeis universitet i Tokyo på 1970-talet och avslutade sina studier i Kalifornien 1979.

Efter studierna började han arbeta för en ståltillverkare som han lämnade 1982 för att påbörja en politisk karriär.