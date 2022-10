Inhemsk odling ska rädda matkrisens Tunisien

Befolkning: 11,8 miljoner invånare (2020).

Yta: 163 610 kvadratkilometer (ungefär en tredjedel av Sveriges yta).

Huvudstad: Tunis, med 700 000 invånare, eller 2,4 miljoner i hela storstadsområdet.

Ekonomi: Tunisiens bruttonationalprodukt är 3 319 amerikanska dollar per capita, att jämföra med Sveriges 51 926 dollar per capita.

Historia: Feniciska köpmän bosatte sig under förhistorisk tid i det område som utgör dagens Tunisien och anlade den kända staden Karthago. År 146 före Kristus erövrade romarna landet, och på 600-talet efter Kristus införlivades det i det arabiska riket. Senare föll det i ottomanernas händer, för att 1881 bli en lydstat till Frankrike. 1956 vann Tunisien självständighet, och blev snart en diktatur under landets förste president Habib Bourguiba. Denne efterträddes 1987 av Zine El Abidine Ben Ali, som sedan störtades under den arabiska våren 2011. Sedan dess har Tunisien haft stora problem med ekonomi och politisk ledning. I dag har en starkare presidentmakt återinförts under den nuvarande presidenten Kaïs Saïed.

Källor: Världsbanken, World Population Review, Encyclopædia Britannica