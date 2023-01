Alkoholfria vindar i vinlandet Frankrike

Att vara gravid, att vara den i ett sällskap som ska köra bil eller att vara en av många, många människor som inte vill dricka alkohol har visat sig knepigt i det vinälskande landet Frankrike. Spännande alternativ har helt enkelt saknats.

— När jag var gravid var det så irriterande att ingenting annat än vatten fanns att tillgå under hela kvällen, säger den argentinska sommelieren Paz Levinson till nyhetsbyrån AFP.

Men nu börjar det röra på sig.

"Stjärnkock skeptisk"

Levinson arbetar hos den mångfaldigt prisbelönta franska kocken Anne-Sophie Pic och de båda har gått i bräschen för att servera nya alkoholfria drinkversioner på den trestjärniga Michelinkrogen i Valence i sydöstra Frankrike. Exempelvis har de rört om i grytan genom att servera en brasiliansk kaffedekokt till rätter med viltkött.

Den Parisbaserade drinkblandaren och mixologen Yann Daniel medger att han inledningsvis var "ganska tveksam" till idén, men snabbt fick ändra sig efter att han insett att det fanns en törst efter alkoholfria alternativ – även i vinlandet Frankrike.

— Det är en trend som växer i Frankrike och den följer den anglosaxiska världen som ligger före oss i det här hänseendet, säger han till AFP.

Yann Daniel fick i höstas i uppdrag av en hotellkedja att sätta samman en drinkmeny med alkoholfria och lågalkoholhaltiga drycker. Drinkarna skulle vara baserade på kryddor, örter, rötter och olika tesorter.

Alla är inte övertygade.

Fransmannen Guy Savoy – av många ansedd världens bästa kock – säger att den alkoholfria trenden passar sig bättre i länder som inte producerar världens bästa viner.

Fransk konsumtion sjunker

— I vinlandet nummer ett? Jag dömer inte, men det passar inte in, slår stjärnkocken fast.

Men fakta talar emot Guy Savoy.

Den franska alkoholkonsumtionen faller rejält. År 1960 drack vuxna fransmän i genomsnitt 17,7 liter alkoholhaltiga drycker per år. Motsvarande uppgift år 2019 var 9,2 liter per vuxen fransman, enligt Our World in Data.

Många krögare är också entusiastiska över möjligheter till nya dryck- och vätskeinnovationer.

Michelinkocken David Toutain i Paris berättar att han nu erbjuder hummer med smak av grankottar, ål med äppeljuice blandad med fänkålsvinäger och duva med en nektar gjord på olika betor och morot.

— Det har tagit mig år att få allt detta på plats, säger Toutain till AFP.