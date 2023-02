Anrik familj ber om ursäkt för slavhistoria

Familjemedlemmarna i nedstigande led har redan skrivit ett ursäktsbrev, hittills undertecknat av minst 42 personer i släkten Trevelyan, rapporterar brittiska tidningen the Guardian.

Historien om slavplantagerna och deras avskaffande är en sorgesam betraktelse över förtryck och orättvisa. Familjen Trevelyan fick 26 898 pund i ersättning från brittiska staten 1835 sedan man avskaffat slaveriet ett år tidigare.

Slavarna fick ingenting.

Däremot tvingades de att arbeta ytterligare åtta år, som "praktikanter" och utan ersättning.

Upptäcktes i databas

Missförhållandena uppmärksammades 2016 när familjemedlemmar skulle skriva familjens historia. I University College Londons databas om slaveri hittades listan över slavar.

— Jag hade ingen aning om historien. Det är uppenbart att ingen levande familjemedlem kände till detta, det har strukits ur familjeskildringar, säger John Dower, som tillhör det anrika familjeträdet Trevelyan.

Familjen har även skapat en fond, med en grundplåt på en dryg miljon kronor från släktingen Laura Trevelyan som är korrespondent för mediebolaget BBC i New York.

Familjemedlemmar hoppas att även den brittiska regeringen ska uttrycka en ursäkt över de historiska förhållandena, och inleda förhandlingar om ekonomisk ersättning.

Välkomnas i Grenada

Trevelyans initiativ välkomnas av Nicole Phillip-Dowe som är vice ordförande i Grenadas kommission för ersättningar:

— Det är verkligen berömvärt av familjen Trevelyan och jag hoppas att ytterligare följer efter.

Ursäkten har betydelse. Så har pengarna som utbetalas. Forskare på University of the West Indies vill undersöka hur de djupa och svåra såren från slavtiden på den karibiska ön påverkar samhället och landet, rapporterar the Guardian.

"Vi letar efter projekt som kan stödja olika utsatta samhällen i Grenada" tillsammans med universitetet, skriver John Dower.

Dower har ytterligare en vädjan och den riktas till en annan anrik familj i Storbritannien. Dower vill se kung Charles III att be om ursäkt för kungafamiljens inblandning i slavhandeln.