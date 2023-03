Hjälporganisation larmar: Migrantlag kostar liv

Fakta: Dödlig rutt över Medelhavet Enligt en rapport från Rädda Barnen tidigare i februari har över 8 400 migranter på väg till Europa drunknat i Medelhavet de senaste fyra åren. Organisationen uppger att ungefär en halv miljon människor på flykt sedan 2019 har försökt korsa Medelhavet. I en rapport från FN:s migrationsorgan IOM från oktober 2022 konstateras dock att dödstalen troligen är klart högre än de rapporterade, eftersom många av migrantfartygen är knappt sjödugliga och skepp förliser utan att olyckorna rapporteras. IOM skriver i sin rapport att minst 5 000 personer dött när de rest mot Europa från främst hamnar i Afrika under de två föregående åren.

Anabel Montales, räddningsledare för Läkare utan gränser, befinner sig sedan förra veckan på organisationens fartyg Geo Barents i Porto Augusta på Sicilien. Hon menar att de förödande konsekvenserna av helgens olycka utanför den syditalienska kuststaden Crotone är en indirekt konsekvens av att landet nyligen har skärpt sin migrantlagstiftning.

Italienska myndigheter hindrar fartyget Geo Barents, som används av Läkare utan gränser, från att lämna sin hamn på Sicilien. Arkivbild.

— Förlisningen skedde i det område där vi och andra frivilligorganisationer vanligtvis arbetar. Hade vi inte hindrats från att lämna hamnen på Sicilien skulle vi ha kunnat hjälpa till, säger hon på telefon till TT.

Geo Barents används under organisationens insatser på Medelhavet. För några dagar sedan beslutade dock italienska myndigheter att fartyget inte får lämna Sicilien under 20 dygn på grund av det man kallar för "en administrativ miss" under den senaste räddningsinsatsen utanför Libyens kust. Anabel Montales menar å sin sida att det är de skärpta lagarna som ligger bakom beslutet.

— Just den här åtgärden var riktad mot vårt fartyg – men de nya lagarna kommer att drabba alla frivilligorganisationer. Och priset för det betalas av människor som har flytt och som nu inte kommer att få någon hjälp, säger hon.

Invånare i Crotone höll i måndags kväll en procession för att hedra offren i fartygsförlisningen.

Nya lagar "inget nytt"

Den italienska senaten röstade nyligen igenom de nya migrantlagarna, som bland annat innebär att det blir olagligt för hjälporganisationer att plocka upp skeppsbrutna från fler än en båt i taget.

Efter olyckan utanför Crotone riktas också allt hårdare kritik mot regeringens migrationspolitik. Bland annat anklagas den italienske inrikesministern Matteo Piantedosi för att sakna empati efter att i ett uttalande ha sagt att "desperation är ingen ursäkt för den som utsätter sina barn för fara på dessa resor".

Hur lagstiftningen mer specifikt kommer att påverka de organisationer som verkar på Medelhavet är än så länge oklart, enligt Anabel Montales.

— Den italienska regeringen har redan tidigare agerat för att stoppa oss, så det här är inget nytt. Nu försöker de i stället stoppa fartygen och kriminalisera människor på administrativ väg, men vi kommer att fortsätta vårt arbete, säger hon.

"Stoppar inte flyktingströmmarna"

Bara i år har 14I000 migranter kommit över Medelhavet till Italien – mer än dubbelt så många jämfört med samma period i fjol. Allt fler rapporter kommer också om att flyktingsmugglarna i högre grad än tidigare väljer att frakta migranterna via en längre och farligare rutt än tidigare – från Turkiet till Italiens södra kust i stället för från Libyen.

Hårdare migrantlagar kommer inte heller att stoppa strömmen av flyktingbåtar, enligt Anabel Montales.

— Det försvårar vårt arbete och det kommer att skörda liv, men dessa människors vilja att fly sina hemländer är mycket starkare, säger hon.

— Det som hände i Crotone är inte bara en enskild tragedi. Det är snarare konsekvenserna av att man väljer att försvara gränser och inte människoliv.