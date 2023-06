Kinesiska stridsplan nära Taiwan

Adiz (air defence identification zone) är ett ensidigt utropat område som är avsevärt större än landets luftrum. Delar av zonen sträcker sig in över Kina.

Totalt 37 kinesiska flyg tog sig in i zonen under morgonen lokal tid, enligt Taiwans försvarsdepartement. Det är inte det största antalet i år, men det inträffade under en mycket mer komprimerad tidsrymd.

Taiwans militär övervakar situationen, meddelar departementet på Twitter.

De senaste åren har Kina intensifierat flygnärvaron i området, nästan en fördubbling under 2022 jämfört med året innan.

Kina ser självstyrande Taiwan som en del av landets territorium och uppger att man en dag ska ta över ön, med våld om nödvändigt.