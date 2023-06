"Kremlvänligt skräp" i radion – ber om ursäkt

Flera artiklar, som ursprungligen kommer från nyhetsbyrån Reuters, har av RNZ publicerats i versioner där pro-rysk propaganda lagts in. De tidigaste ändringarna man har hittat gjordes för över ett år sedan – men upptäcktes långt senare.

— Det är chockerande, vi måste gå till botten med hur det kunde hända, säger Paul Thompson, chef för Radio New Zealand, i radiobolagets program Nine to Noon.

Vissa av ändringarna ska ha bestått av bara några få ord, och därmed varit svåra att upptäcka.

Bland annat hade formuleringar som att "Ryssland annekterade Krim efter en folkomröstning" lagts till. Man hade även skrivit saker som att "nynazister hade skapat ett hot mot Rysslands gränser".

Webbredaktören som misstänks ligga bakom ändringarna har tagits ur tjänst i väntan på resultatet av en internutredning.

Paul Thompson säger att han ville be om ursäkt till lyssnare, läsare, personal – och även till det ukrainska folket.

— Det är en stor besvikelse att detta Kremlvänliga skräp har hamnat i våra texter. Det är oförlåtligt, säger Thompson i radioprogrammet.