Ukraina tycks gå fram i viktig riktning

"I väst, under anstormning av överlägsna fiendestyrkor, har ryska styrkor retirerat från Pjatychatky på ett organiserat vis", skriver den inflytelserike och Kremllojale ryske militärbloggaren Rybar på Telegram på måndagsmorgonen, efter att ryska källor försökt tillbakavisa just detta under söndagen.

Pjatychatky ligger på den östra sidan av floden Dnepr, i riktning mot staden Vasylivka. Det utgör därmed ett litet steg framåt på den del av fronten som Ryssland bedöms ha befäst som allra mest, i riktning mot ockuperade Melitopol.

En öppning där kan också ge möjlighet att gå fram i sydvästlig riktning längs med floden, mot det ockuperade Zaporizjzja-kärnkraftverket utanför Enerhodar.

Försöker backa

Den militära ledningen i Moskva lät på söndagsmorgonen meddela att Ukraina hade anfallit Pjatychatky, men sade då att detta anfall hade slagits tillbaka.

Under helgen gjorde uppgifter från många olika håll gällande att det pågick intensiva strider om Pjatychatky. Invasionsstyrkornas tillsatte ledare på ryskockuperad mark, Vladimir Rogov, skrev under söndagen att den lilla orten hade hamnat under ukrainsk kontroll. Några timmar senare tog han tillbaka detta och sade att ukrainarna i själva verket hade gått i en rysk fälla, men den uppgiften finner inget stöd på annat håll.

Ukrainas biträdande försvarsminister Hanna Maljar hävdar på måndagsmorgonen framgångar i syd och räknar upp flera orter eller bosättningar som ukrainska styrkor tagit kontroll över. Där nämns också Pjatychatky. Enligt Maljar har de ukrainska styrkorna gått fram totalt sju kilometer sedan anfallen inleddes i syd, men det är en uppgift som är svår att verifiera.

Strider på fler håll

Från både ukrainskt och ryskt håll talas det om intensiva strider på ytterligare håll längs med fronten, bland annat kring den så länge omstridda staden Bachmut.

Under natten har Ryssland också beskjutit Ukraina med robotar och kamikazedrönare, enligt den ukrainska arméns informationsavdelning.