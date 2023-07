Netanyahu bjuds till USA – men det tog sin tid

Den israeliske premiärministerns bekräftar inbjudan, men något datum för besöket är ännu inte spikat.

Under måndagens telefonsamtal rapporteras de båda ledarna ha talat om de starka banden mellan USA och Israel, om hotet från Iran och situationen på den ockuperade Västbanken.

Under tisdagen tar Biden emot den israeliske presidenten Isaac Herzog i Vita huset. Israeliska medier har under en period tydligt noterat att Biden fram till på måndagen inte hade bjudit in Netanyahu sedan han återigen valdes till premiärminister i december i fjol – denna gång för en brokig högerkoalition.

Biden har tidigare uppmanat Netanyahu att dra tillbaka regeringens hårt kritiserade lagförslag som bland annat skulle begränsa Högsta domstolens befogenheter och ge de valda politikerna mer makt över rättsväsendet. Det senaste halvåret har massiva protester genomförts i Israel på grund av lagförslaget.

Under måndagens telefonsamtal med Biden sade Netanyahu att han räknar med att lagförslaget antas nästa vecka och att han hoppas få "ett brett folkligt stöd" för lagen.