Kritik riktas mot BBC – efter rapportering om sjuksköterska dömd för mord på sju spädbarn

“Jag är inte säker på hur Storbritanniens största barnmördare borde se ut, men jag är ganska säker på att det inte är såhär.”



Detta uttalande har fått läsare att rasa mot BBC News. I ett nyhetsinslag på Tiktok rapporterar de om den 33-åriga sjuksköterskan Lucy Letby står anklagad för mord på sju spädbarn. Men enligt reportern är blonda och blåögda Lucy Letby hur hon föreställer sig att en barnmördare ser ut.

Läsarna var snabba med att kommentera inlägget och många anser att BBC har haft fel fokus i sin rapportering. En person skriver att det inte spelar någon roll hur hon ser ut och undrar varför det är det enda folk fokuserar på. En annan svarar att BBC är rasistiska och att enligt deras mening borde man inte vara kriminell om man är blond och blåögd.





"Jag minns när folk sa att hon var oskyldig för att 'hon såg ut att vara det'. Bebismördare och det är fortfarande fokus på hennes utseende, knäppt.", skriver en läsare med en emoji som himlar med ögonen.

En annan frågar vad det är för fel på reportern som menar att en vit kvinna inte ser ut som en mördare. "Vem om inte en vit kvinna hade kunnat komma undan med att döda såhär många spädbarn" avslutar personen sin kommentar.

I kommentarsfältet möts man även av kommentaren "well well well". En person frågar varför alla fortsätter säga "well well well", varpå en annan svarar att det är ironiskt eftersom att vita britter kommenterar samma sak under inlägg där en etnisk minoritet gör något oetiskt.

I skrivande stund har BBC inte bemött kritiken under Tiktokvideon.