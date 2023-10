Jacob i Tel Aviv: "Vi kommer att vinna"

Jacob Gurman-Schatz kan först inte svara i telefon eftersom han befinner sig i skyddsrummet i källaren till lägenhetshuset i Holon utanför Tel Aviv, men lyfter luren några minuter senare när han är tillbaka i lägenheten.

— Jag hör stridsflygplan och helikoptrar som flyger förbi, inte så långt från mitt fönster. Jag hör också dova smällar, oftast är det raketer från Gaza som stoppas av israeliskt luftvärn. Det är så jag känner av kriget, sedan är gatorna nästan folktomma och barnen är hemma från skolan, säger han.

"Väldigt obehagligt"

Han har en son som är 13 år, och som skulle ha firat sin bar mitzvah på torsdag men var tvungen att ställa in.

— I lördags var vi nere i skyddsrummet ganska mycket. Det är psykologiskt väldigt obehagligt, speciellt om man har barn. Min son är tyvärr väldigt van vid detta.

Jacob Gurman-Schatz, 49, växte upp i Sverige men utvandrade till Israel 2004. Far- och morföräldrarna i Polen överlevde Förintelsen. Flera gånger under intervjun jämför han den palestinska, terrorstämplade gruppen Hamas attack i lördags med nazisternas barbari under andra världskriget.

Han beskriver ett skifte i den israeliska allmänhetens syn på vad som måste göras, och väntar sig ett kraftigt svar från militären inom 48 timmar.

— Jag tycker att man borde använda den eldkraft och de möjligheter som man har för att totalt utplåna Hamas, och sedan lämna de som bor på Gazaremsan åt sig själva.

"Köpa sig tid"

Han säger vidare att han tror att det nuvarande kriget mot Hamas kommer att pågå länge.

— De som bor i kibbutzerna nära gränsen till Gaza stödjer ofta fredsrörelsen. När de tidigare har intervjuats av israeliska medier har de ofta sagt att Israel måste slå tillbaka mot Hamas, men att man måste vara återhållsam. Den här gången har jag inte hört någon säga så, säger han.

Jacob Gurman-Schatz tror inte att det finns någon lösning på konflikten mellan Israel och Hamas som kontrollerar den palestinska Gazaremsan. I stället handlar det om att Israel måste köpa sig tid, säger han.

— Då får man helt enkelt köpa sig 50 år, eller tio år. Vet du vad, om man köper sig tio år av lugn så är jag också nöjd.