Hälsoexperten: "Slöseri med tid att gå 10 000 steg om dagen"

Men varför just 10 000?

I en intervju som publicerades i Karolinska Institutets tidning svarar en forskare på detta. Eva Jansson , professor emerita vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, menar att hela grejen med "10 000 steg per dag" är ett löst mått på att uppmana gemene man att "röra på sig".

– Vi vet till exempel att friska vuxna tar mellan 4000 och 18000 steg per dag, och då kan 10000 steg per dag vara rimligt. Forskare som har jämfört antal steg med tid som har tillbringats i olika grader av intensitet, har kommit fram till att rekommendationen för vuxna bör vara minst 7000 steg per dag, säger Eva Jansson i intervjun.