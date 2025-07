Forskare vid Massachusetts Institute of Technology har utvecklat ett unikt material som kan utvinna vatten direkt ur luften, även under extremt torra förhållanden.

Forskarnas unika uppfinning: Vatten ur luft

För att testa tekniken körde forskarna med sin prototyp till Death Valley, en av världens torraste platser. Där kunde de under en vecka utvinna över 50 milliliter rent vatten per dag och vid högre luftfuktighet samlades hela 160 milliliter vatten under en natt.