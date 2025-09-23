Erika Kirk är namnet på Charlie Kirks änka. Nyheter24 har tagit reda på allt som googlas om Tuning Point USA:s nya vd.

Erika Kirk ålder – hur gammal är hon?

Den amerikanska poddaren och affärskvinnan, tillika före detta modellen, Erika Kirk, föddes den 20 november 1988. Det betyder att hon blir 37 år under vintern 2025.

Erika Kirk längd – hur lång är hon?

Exakt hur många centimeter Kirk mäter är inte känt.

Men av bilder att döma verkar hon vara aningen kortare än USA:s president Donald Trump, som mäter hela 191 centimeter, enligt USA Today.

Donald Trump och Erika Kirk. Foto: John Locher/AP/TT

Erika Kirk föräldrar – vad heter hennes mamma och pappa?

Vad Kirks föräldrar heter är inte heller känt. Däremot har CNN rapporterat om hur Erika Kirk, född Frantzve, växte upp i Scottsdale, Arizona med sin mamma efter att föräldrarna skilt sig.

Blev Erika Kirk Miss Arizona?

Ja, 2012 utsågs Erika Kirk, som då alltså hette Frantzve, till Miss Arizona USA, enligt CNN.

Erika Kirk familj – har hon barn?

Ja, Kirk har två barn: en son och en dotter, vilket Fox rapporterat.

Var Erika Kirk gift med Charlie Kirk?

Ja, Erika Kirk var gift med den konservativa politiska debattören Charlie Kirk.

Charlie Kirk var framför allt känd för sina debatter med politiska motståndare och oliktänkande, som inte sällan spreds i sociala medier. Av många anses han vara en av MAGA-rörelsens främsta röster.

Han är grundaren av den ideella organisationen Turning Point USA, som är kända för att förespråka konservativ politik och traditionella värderingar. Organisationen har bland annat bidragit till Trumps valkampanjer.

Den 18 september tog hans änka, Erika Kirk, över rollen som vd för organisationen.

Charlie Kirk var också författare, programledare och radio-programledare.

Charlie Kirk. Foto: Lynne Sladky/AP/TT

Kirk var en av Donald Trumps anhängare och grundare av den konservativa organisation Turning Point USA. Foto: Phelan M. Ebenhack/AP/TT

Hur länge var Erika Kirk gift med Charlie Kirk?

Enligt Rolling Stone träffades paret 2018, förlovade sig 2020 och gifte sig i maj 2021. Då tog Erika också Charlie Kirks efternamn.

Charlie Kirk mördades den 10 september 2025 under ett tal på Utah Valley University Campus.

Ett enda skott avlossades och efter 33 timmar efter mordet kunde den då 22-åriga Tyler James Robinson anhållas misstänkt för mordet på Kirk.

Paret Kirk med sina två barn. Foto: Stella Pictures

Tyler James Robinson under en domstolsförhandling. Foto: Utah State Courts via AP/TT

Höll Erika Kirk tal på Charlie Kirks minnesstund?

Den 21 september 2025 hölls minnesstunden för Charlie Kirk. Tillställningen var en stor sådan som hölls på State Farm Stadium i Glendale, Arizona.

Erika Kirk entrar scenen under Charlie Kirks minnesstund. Foto: John Locher/AP/TT

Foto: Ross D. Franklin/AP/TT

Närvarade gjorde, utöver en stor publik, USA:s president Donald Trump, miljardären och entreprenören Elon Musk och inte minst Charlie Kirks fru Erika.

När Trump tog till orda utnämnde han Charlie Kirk till en stor amerikansk hjälte och en martyr.

– Jag hatar mina motståndare och jag önskar dem inte det bästa. Jag är ledsen Erika, sa Trump och syftade till att Charlie Kirk upprepade gånger uttalat sig om att han önskade sina politiska motståndare välmående och framgång.

När det sedan var Erika Kirks tur att tala på minnesstunden gav hon ett starkt budskap:

– Min man, Charlie, ville rädda unga män precis som den som tog hans liv. Jag förlåter honom eftersom det är vad Charlie hade gjort. Svaret på hat är inte att hata tillbaka, sa hon enligt BBC.

President Donald Trump och Erika Kirk under minnesstunden. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT

Känner Erika Kirk Donald Trump?

Hur väl Kirk och Trump faktiskt känner varandra är oklart. Men med tanke på Charlie Kirks nära band till presidenten och hans ord om Erika och Charlie under minnesstunden, så är de åtminstone bekanta med varandra.

MISSA INTE: Charlie Kirks misstänkte mördare riskerar dödsstraff



Är Erika katolik?

Ja, enligt det katolska tv-nätverket EWTN (Eternal Word Television Network) växte Erika Kirk upp i en katolsk familj.

Har Erika Kirk svensk koppling via sin morfar?

Ja, Erika Kirk har svenskt påbrå.

Enligt Arizona Foothills Magazine har hon en mormor och morfar. Och enligt CNN är det hennes morfar som är invandrad från Sverige.

Han ska dessutom ha stridit i två krig, uppger nyhetskanalen.

Pratar Erika Kirk svenska?

I Arizona Foothills Magazine har Kirk återgivit hur en ”ideal dag” ser ut.

”2:45 p.m: Call my mormor and morfar to check up on them and see how their day is going. Yes, that is Swedish for grandma and grandpa, and yes my mormor makes unreal Swedish pancakes and meatballs from scratch”.

Huruvida Kirk talar flytande svenska är dock okänt.

Erika Kirk net worth – hur rik är hon?

Hur mycket pengar Erika Kirk har är inte känt. Däremot har Hello Magazine redogjort för att Charlie Kirk efterlämnar sig en total förmögenhet på hela 12 miljoner dollar, strax över 112 miljoner svenska kronor.

Har Erika Kirk Instagram?

Ja, på plattformen heter hon @mrserikakirk.

Har Erika Kirk X?