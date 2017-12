Presenteras av: The Inner Circle

2017 har varit ett tufft år på många sätt. Här kan du läsa om alla händelser som vi aldrig får glömma som hände det gångna året.

Men det hände också en hel del fint som kan vara bra att ha i tanken inför 2018, utan turordning.

1. Allt fler samkönade par får gifta sig

Under året har flera länder i världen valt sluta förbjuda personer i samkönade relationer att gifta sig. Bland annat i Taiwan och Australien.

Länge leve kärleken!

2. Hungersnöd i världen har minskat

Hungersnöden i världen har minskat med 27 procent under 2017. I undersökningen, av International Food Policy Research Institute , visade det sig också att undernäring, barnsvält, svält hos små barn under fem år gamla och barndöd också minskat under 2017.

3. Första samkönade paret att adoptera internationellt

I september fick första samkönade paret adoptera internationellt i Sverige. Paret adopterade från Colombia som nyligen har bestämt sig för att sluta diskriminera adoptivföräldrar utifrån kön, skrev QX.

2003 blev det lagligt i Sverige för samkönade par att adoptera men först i år skedde en adoption från utlandet. Kul!

4. #Metoo

Under de sista månaderna av 2017 har kvinnor vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp under #Metoo. Bland annat på arbetsplatsen, här kan du läsa om vilka yrken som haft ett upprop.

Många högt uppsatta personer har förlorat sina jobb efter anklagelser om flertal sexuella övergrepp och trakasserier. Bland dessa bland annat Martin Timell, Fredrik Virtanen och Lasse Kronér.

Här kan du läsa om alla som förlorat sina jobb i och med #Metoo-kampanjen.

5. Samtyckeslag

Efter #metoo-kampanjen så tittar regeringen på en samtyckeslag. Om förslaget så sa Stefan Löfven att sex ska vara frivilligt.

– Sex ska vara frivilligt, är det inte det så är det olagligt, säger Löfven under presskonferensen.

En samtyckeslag skulle innebära att det istället för att det behövs ett nej för att räknas som våldtäkt behövs ett ja för att inte göra det. Här kan du läsa mer om vad en samtyckeslag innebär.

6. HIV-smittad flicka blev botad

En nioårig sydafrikansk flicka föddes med HIV. 2017 förbluffade hon experter efter att hon blivit frisk från symptomen av sjukdomen utan fortsatt behandling med mediciner, skrev bland annat Omni om.

Hon behandlades mot infektioner som bebis och det tycks ha hjälp. Forskarna säger att flickan är ”i praktiken” botad, men att viruset fortfarande finns vilade i kroppen. Dock är det så svagt att det inte kan reproduceras eller smitta.

Kommer HIV snart vara ett minne blott?

7. NASA:s fantastiska upptäck

NASA hittade i slutet av 2017 ett solsystem skrämmande likt oss. Det är första gången som de har hittat ett solsystem med lika många planeter som vi har. Alltså åtta stycken.

Kan den nya upptäckten, läs allt om den här , vara ett steg närmare till ännu häftigare upptäckter 2018?

8. Kvinnor kommer få köra bil i Saudiarabien

Kvinnor kommer få köra bil i Saudiarabien. Någon som varit olagligt tidigare. Det är mycket tack vare 32-årige kronprinsen Mohammed bin Salman som lagt fram en plan på hur man ska reformera ekonomin och samhället i landet.

Läs mer om när det blev en nyhet här.

9. Butiker började ta betalt för plastpåsar

En ny lag trädde i kraft i juni 2017 som tvingade modebutiker att ta betalt för plastpåsar. Detta för att minska på platsen som tär på vår miljö. Och gissa vad? Det hjälpte!

Tack vare insatsen har det plastpåsar minskat och en insats för miljön i Sverige har gjorts. Totalt 2,5 miljoner färre plastpåsar användes bara efter tre månader.

10. Arbetslösheten hos unga har minskat

I juni kunde regeringen konstatera, med hjälp av Statistiska centralbyrån, att arbetslösheten minskat hos unga i Sverige. Och att det är den lägsta på 14 år, sedan 2003.

Överlag har arbetslösheten minskat i alla åldersgrupper under 2017.

Hur bra?!

