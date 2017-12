En viktig del av att vara soldat är att verkligen kunna gömma sig för fiender. Detta görs genom att de kamouflerar sig. Och de flesta är riktigt bra på det.

Brittiska soldater, Household Cavalry, gav allmänheten en riktig utmaning. De la ut en bild på sin Twitter där de gömde sig i skogen med frågan "Kan du se soldaterna?". Bilden har gjort folk galna, skriver The telegraph.

Kan du se soldaterna på bilden?. Ta en noga titt.

Bildkälla: Household Cavalry

Bilden togs under sommaren och under vintern har flera bilder lagts ut på den officiella Twittern. Självklart så la de tillslut ut en bild med svaret på frågan, skriver The Telegraph.



Men först... Vi vet att det är svårt men försök verkligen så ska vi ge dig svaret sedan!

Okej här kommer svaret.

1..

2..

3..

Bildkälla: Household Cavalry

Här har soldaterna stigit fram en bit från deras gömda plats. Titta tillbaka på första bilden och se om du kan se dem!



Snacka om imponerande!

