Den japanska skogen Aokigahara kallas ofta för "Ett hav av träd ('Jukai' på japanska)" på grund av att den på sina ställen är extremt tät med just träd. Men i folkmun kallas skogen, som ligger nordväst om den aktiva vulkanen Mount Fuji drygt 10 mil från Tokyo, för något helt annat. Nämligen "självmordsskogen".

Aokigahara kallas i folkmun för "självmordsskogen". Bild: Wikimedia Commons

Men vad är det egentligen som gjort att den täta japanska skogen blivit så omtalad?

Den tätt bevuxna skogen ligger även i anslutning till bergen Misaka och Ryu. Bild: Wikimedia

Dels så är det en extremt intressant skog eftersom den växer på 30 kvadratkilometer förhårdnad lava och rymmer grottor fyllda med is så givetvis är det ett extremt intressant turistmål. Besökare har beskrivit skogen som "onaturligt tyst" tack vare densiteten och i princip ett extremt litet bestånd av djurliv

Men det är inte därför som den blivit så extremt omtalad över hela världen. Det är också en plats där, fruktansvärt nog, hundratals människor försöker att ta sina liv. År 2003 hittades 105 kroppar i skogen och 2010 rapporterade den japanska polisen att över 200 människor försökt ta sitt liv i skogen. Japan har ett av de högsta antalet genomförda självmord i hela världen.

Det har blivit så illa att japanska myndigheter blivit tvungna att sätta upp en skylt i skogen där besökare uppmanas att söka hjälp och där besökare uppmanas att tänka på sina föräldrar. Varje år genomför polisen ett söktåg för att hitta eventuella kroppar.

Skylten som uppmanar besökare att söka vård sitter i anslutning till där man kan gå in i den omtalade skogen. Bild: TT

Skogen har länge varit en plats där det sägs finnas spöken, eller yurei som de kallas i japansk mytologi. På 1800-talet tros "ubasute" ha genomförts i skogen. Det är en mytomspunnen tradition i Japan där man burit upp döende slätkingar för att sedan lämna de för gott i skogen.

Ubasute handlar om att bära upp döende släktingar till en plats för att sedan lämna dem där. Bild: Wikimedia

År 1961 utkom dessutom japanska romanen "Nami no Tō" som betyder ungefär "Torn av vågor" som handlar om just självmord.

Skogen har också letat sig in i västerländsk populärkultur. År 2016 utkom två filmer som kretsade kring berget Aokigahara. Dels "The Sea of Trees" (som du kan läsa mer om här) där Matthew McConaughey spelade en självmordsbenägen amerikan som möter en japansk man som är i skogen av samma anledning. Den andra filmen "The Forest" var en skräckfilm om de mytomspunna varelserna som sägs finnas i skogen.

Filmen "Sea of trees" med McConaughey i huvudrollen blev en flopp. Bild: Bloom Productions

Skogen är i sin natur lite kuslig. Främst på grund av att det i princip omöjligt att ringa efter hjälp om en besökare skulle gå vilse. Det på grund av att skogen är fylld med naturligt magnetiskt järn som kan slå ut vissa mobiltelefoner och GPS-system. Många besökare har därför med sig tejp (eller liknande) för att inte gå vilse.

Aokigahara är en vacker och mystisk skog med mycket mystik och främst en fruktansvärd historia fäst vid sitt namn. Japanska myndigheter har, som tur är, de senaste åren jobbat hårt med att förhindra självmordsförsöken i skogen. Inom sju år är målet att siffrorna ska gå ner med 20 procent.

Varför pratar många så mycket om skogen just nu?

I januari 2018 laddade den extremt populäre amerikanske youtubern Logan Paul upp ett kontroversiellt videoklipp där han besöker skogen tillsammans med sitt crew. Läs mer om det här.

Faksimil från det kritiserade – och nu borttagna – Youtube-klippet.



Där hittade de en död kropp som hängede från ett träd, varpå Paul drog flera opassande skämt. Videon möttes av extrem kritik och plockades en dag senare bort från hans kanal. Den kände youtubern bad om ursäkt genom att på Twitter och Youtube säga att det var för att "väcka en diskussion om mental ohälsa".



Känner du att du vill söka hjälp för psykisk ohälsa eller självmordstankar så har Mind Självmordslinjen en öppen chatt och telefon dygnet runt – telefon 90101. Nationella Hjälplinjen finns också att ringa alla dagar klockan 13-21 på telefon 020-22 00 60.