Kanske har du och tjejkompisarna kollat runt efter resor men inte riktigt känt att något känns helt rätt? Då kanske den nya semesteranläggningen utanför Finlands kust kommer att locka när den öppnar senare i år.

Anledningen till varför just ön "Supershe" kommer att vara så speciell är för att den inte tillåter män.

Låter spännande, eller hur?

Kristina Roth, som ligger bakom "Supershe", berättade nyligen för New York Post hur det kommer sig att hon skapade den här mansfria destinationen.

Efter att ha varit i Ashram i Calabasa, Kalifornien, insåg Roth att det inte fanns någonstans där kvinnor kunde besöka för att bara slappna av själva. Hon berättar att så fort en gullig kille kom så tog kvinnorna på sig läppstift. Därför är tanken med ön att kvinnor ska kunna fokusera helt på sig själva.

Enligt hemsidan kommer det att öppna i juni senare i år, men för att besöka ön måste du ansöka om ett "exklusivt medlemskap" innan.

I ett mail till Cosmopolitan berättade en representant att besöken är all inclusive och priserna börjar vid 3 500 dollar per vecka, alltså ungefär strax under 28 000 svenska kronor. När man ansöker om det får man göra en intervju med grundaren, som kan ordnas via Skype.

På ön kommer heller inte alkohol att finnas eftersom det ska vara en plats som "fokuserar på hälsa och välbefinnande".



Roth berättar dock att hon inte hatar män och att hon är öppen för att män också ska få besöka ön i framtiden. Men fram tills dess så låter ju en ö som den här inte helt fel, eller hur?

