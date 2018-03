Vad skulle du göra om du hade sjukt mycket pengar på kontot? Investera? Köpa dyra hus och bilar? Eller kanske betala för att dö så att din hjärna kan bli bevarad för alltid?

Altman vill offra sitt liv för att låta sina minnen bli kvar för alltid. Bild: TechCrunch/Wikimedia

Just det senare alternativet är någonting som Silicon Valley-miljardären, 32, vill spendera drygt 82 000 kronor på att göra, skriver New York Post . Vilket i pengamått så klart bara är en droppe i havet för en miljardär, men just den här tekniken är väldigt... speciell. Och dödlig till hundra procent.

Han finns just nu på en väntelista hos företaget Nectome som säger att de ska kunna ladda upp innehållet från en människas hjärna och lagra det på en dator. Men det hela har ett pris. 32-åringen måste nämligen dö för att processen ska fungera.

Det hela kan jämföras med aktiv dödshjälp. Alltså att på medicinsk väg orsaka eller bidra till en patients död på patientens eller nära anhörigs begäran. Någonting som bara är lagligt i fem amerikanska stater (Kalifornien, Oregon, Washington, Vermont och Montana) och helt olagligt i Sverige.

Så hur går den här processen till?

Jo, det går till så att hjärnan balsameras så att den senare kan bli simulerad till en dator, skriver MIT Technology Review.

Så här skulle det potentiellt kunna se ut. Bild: Nectome

Kunden lever fortfarande när kemikalier injiceras i hjärnan av företaget och det är (som ni säkert kan gissa) absolut dödligt.

På företagets hemsida står det att målet är att "bevara hjärnan på ett så hälsosamt sätt att alla minnen hålls intakta: allt från ditt favoritkapitel i din favoritbok till känslan av luften på vintern, att baka en äppelpaj eller minnen av middagar med vänner och familj".

Nectome tror fullt ut att vi människor i framtiden kommer kunna lagra den här typen av information för kunna återskapa medvetande. Det kan jämföras med en "backup" eller ett moln där data lagras.

Den vätska som används för att balsamera kroppen håller den frusen och helt intakt. Med andra ord så bryts den inte ner och kan potentiellt förbli intakt i upp till tusen år.

Men varför måste kunden dö?

Hjärnan måste vara intakt, eller "färsk", och får alltså inte ha börjat bli nedbruten. Någonting som händer vid döden.

Företaget bakom det här, Nectome, har ett mål att låta människor som har dödliga sjukdomar att bli satta i en maskin som pumpar ut balsameringsvätskan i deras kroppar. Medan de fortfarande lever (men är sövda).

Var det någon annan som började tänka ett framtida avsnitt från "Black mirror"?

Foto: Netflix

